Per Natale 2022 Walter Musco omaggia Mimmo Paladino con una monoporzione di sua creazione

Walter Musco e il suo laboratorio creativo di pasticceria continuano nella produzione di edizioni limitate e stagionali ispirate al mondo dell’arte. Dopo la “Mangozafferano – omaggio ad Alighiero Boetti”, con la sua carica di colori ed espressività mediorientale, e la “Quadrato Nero – omaggio a Kazimir Malevic”, con la sua concezione suprematista e anti-realista, Walter Musco ha deciso di rendere omaggio ad una figura tra le più rappresentative dell’arte contemporanea italiana: Mimmo Paladino.

Il percorso concettuale è lineare: dopo aver reso tributo a Malevic e al suo approccio anti-figurativo, Mimmo Paladino ha ispirato, con la sua transavanguardia, un nuovo avvicinamento al realismo e ad un’espressività più legate a concetti immanenti, già trattati da noi con le signature “Gran Cretto” di Burri o la “Bloc de Foie Gras” di Joseph Beuys. In questa fase storica in cui le cose materiali sembrano essere più importanti dei valori umani, in un momento politico in cui gli interessi di pochi sono superiori al mantenimento della pace e della non belligeranza, vogliamo sottolineare come si può tornare con facilità agli oggetti, senza dimenticare ciò che si cela dietro: studio, creatività, sperimentazione e sacrificio. Valori in cui crediamo e che sono le fondamenta delle nostre produzioni in laboratorio.

Con questa monoporzione, che resterà in vendita dal 5 novembre e per tutto il periodo Natalizio, abbiamo deciso di rendere omaggio a Mimmo Paladino per come Walter lo ha conosciuto ormai più di qualche anno fa. Walter, infatti, è stato fin da molto giovane interessato al mondo dell’arte e quando la Swatch, storica marca di orologi da polso, ha commercializzato alcune edizioni limitate dedicate ad artisti contemporanei, è rimasto così colpito al punto di studiare e conoscere, per la prima volta nella sua vita, un artista in modo approfondito. “18 anni” perché al compleanno in cui è diventato maggiorenne Walter ha ricevuto in dono proprio quell’orologio.

Probabilmente è grazie alla Swatch che la passione di Walter Musco per l’arte è esplosa. Un esempio di come un semplice oggetto diventi stimolo per approfondire argomenti come l’arte e quindi crescere umanamente e culturalmente.

“18 Anni – Omaggio a Mimmo Paladino” è una rielaborazione della Crostata Beneventana, per celebrare la terra d’origine dell’artista. La ricetta tradizionale (frolla, savoiardi e una crema formata da zucchero, uova, farina e liquore Strega) è stata rielaborata: la monoporzione, infatti, è composta da una frolla come base, su cui è posato un biscuit all’olio extravergine di oliva, bavarese allo Strega e a chiudere un secondo biscuit su cui è raffigurato il soggetto ispirato a Mimmo Paladino.

Questa monoporzione signature accompagnerà il Natale della Pasticceria: a breve inizieremo la produzione dei panettoni artigianali (classico; senza glassa; pere e cioccolato; amarene e semi di papavero), delle sculture di cioccolato ispirate agli alberi e alle palle di Natale e altri prodotti di impulso tipici del periodo delle Festività. Sul nostro shop online sarà possibile effettuare l’acquisto in prevendita a partire dalla metà del mese di Novembre.