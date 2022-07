Premio alla moda: “Un volto per una fotomodella”, evento ad Ercolano il 7 luglio

Siamo lieti di informarla che la “ADG Communication” in esclusiva per ‘Mediterranea

Music’ organizza le tappe Campane del “Premio alla moda – Un Volto x fotomodella”;

storico concorso nazionale dedicato alla bellezza e alla moda, che torna in Campania il 7

luglio con la prima serata di selezione.

La storia del concorso ha inizio nel 1985, quando i colori tenui di un ottobre insolitamente

caldo accolgono i primi vagiti di “UN VOLTO X FOTOMODELLA”, poi diventato “Premio

alla Moda”, la rassegna di moda e bellezza ideata da Dino e Massimo Civale, anima della

Music International.

Il Concorso Nazionale per aspiranti Fotomodelle, sotto la guida del Patron Dino e di Anita

Civale, giunge quest’anno alla sua trentottesima edizione ed approderà, per la finale

nazionale, nella splendida città di Pisa, che si accoda ad una serie di location incredibili che

hanno ospitato negli anni le tappe e le Finali del Concorso: dalle più belle mete della

Costiera Amalfitana alla Reggia di Caserta, dalla splendida cornice di Venezia alle

storiche terme di Fiuggi …

E prima di approdare alla finale, il nostro splendido Golfo Partenopeo ospiterà due

eccezionali serate di selezione, volte ad individuare le bellezze che rappresenteranno la

Campania alla serata finale. Le tappe si terranno in due suggestive location, site

rispettivamente nel versante vesuviano (il 7 luglio) e sul litorale flegreo, (il 29 agosto al

Papel beach di Bacoli).

La prima tappa è fissata al 7 luglio, nella bucolica cornice di Villa Andrea Di Isernia,

splendida location per eventi sulle pendici del Vesuvio, ad Ercolano, in via S. Vito 190.

La serata, presentata da Isabella Orlando, sarà trasmessa su TvLuna, e alla bellezza delle

Miss in concorso alternerà momenti di intrattenimento e cultura, a cura della compagnia

teatrale “I Goliardi” di Portici.

Le aspiranti Miss in concorso indosseranno le collezioni beachwear di “Te Quiero Mucho”,

mentre il “momento moda” vedrà sfilare i capi e gli accessori di esclusive maison Campane,

tra cui “Caprita Art Tricot” e “CapriNina” da Capri, “L’Artigiano del Guanto” dal

napoletano, “Pa.Piro” dalle pendici del Matese, e gli abiti della “Boutique Glamour” di

Ercolano. A completare l’outfit, un accessorio dal fascino indiscutibile: gli occhiali di

“Ottica Emerson” con il suo brand “Oddy93 Milano”.

Ospiti della serata il Sindaco Ciro Bonajuto in rappresentanza del Comune di Ercolano, che

patrocina l’evento, e la splendida Anna Di Chiara, ex modella, giornalista sportiva e noto

volto televisivo di TvLuna e TeleA, in veste di madrina della serata e membro della giuria.

La bellezza delle aspiranti modelle in concorso sarà valorizzata dal Make Up di BestColor

Cosmetics e dalle fantasiose acconciature realizzate dallo staff di Hair Fashion di Giovanna

Bufalo. I momenti salienti della serata saranno immortalati dagli scatti di Gica – Gaetano

Caso Fotografi

Le vincitrici saranno votate da una giuria d’eccezione, composta da: Grace Ciampa

(Mediterranea Music, Relationship manager e stage supervisor delle tappe Nazionali di Un

Volto x Fotomodella), Anna Di Chiara (ex modella e volto televisivo), Antonio Vastarelli

(giornalista professionista e scrittore, autore del romanzo noir “Dieci Piccoli Napoletani”),

Salvatore Marciano (esperto d’arte e titolare della storica “Galleria Marciano” a Portici), e

Emanuele Giampaolo (pittore, scultore e designer partenopeo, fondatore della “EG

ARTINSIDE Scuola d’arte”).

Tra il pubblico, anche i talent-scout di TvLuna, alla ricerca di volti nuovi da scritturare per

le nuove trasmissioni del palinsesto autunnale.

Una menzione particolare va agli Sponsor del Tour: MASSERIA degli ORSI, SEDIK

MILANO Abbigliamento; HIDROSELF, SANDOKAN E… state senza zanzare, PERLA

OVERSIZE, TITTARELLI PRODUCTION AND CONSULTING, EDIL RAIMO COLOR

VILLAGE, FITNESS ROVERA, EPOCA TRUST THE FUTURE e per l’organizzazione

generale, alla MEDITERRANEA MUSIC GRACE CIAMPA

A completamento, allego una breve presentazione dello storico del concorso, restando

comunque a disposizione sua, e della redazione, laddove siano richieste ulteriori

informazioni e chiarimenti.