Presentata a Roma la “London to Brighton Veteran Car “ edizione 2023

Presentata a Roma la “London to Brighton Veteran Car “ edizione...

Grande successo per la presentazione romana della corsa d’auto d’epoca più lunga del mondo che il Royal Automobile Club organizza ormai da oltre novanta anni con l’esposizione, nella prestigiosa residenza dell’Ambasciatore britannico in Italia Lord Edward Llewelly, di due meravigliose vetture decappotabili, una Fiat 4hp del 1900 ed una Peugeot tipo 3 del 1892 di proprietà del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ( del quale ricorrono i novanta anni dalla fondazione ), unico iscritto italiano alla storica gara, che saranno guidate da due equipaggi composti il primo da Francesco Arcieri e Robero Chiodi ed il secondo da Benedetto Camerana e Davide Lorenzone: una gara che si svolgerà domenica 5 novembre prossimo sulla distanza di sessanta miglia, dall’ Hyde Park londinese al Madera Drive di Brighton preceduta da una sfilata di auto d’epoca di costruzione antecedente al 1914 capeggiata dalla Peugeot tipo E in quanto vettura più antica tra le trecentocinquanta concorrenti.

La presentazione è stata preceduta da un concerto tenuto dalla Fanfara della Polizia di Stato italiana che ha eseguito anche gli inni nazionali inglese a cui hanno fatto seguito gli interventi del Presidente del Museo Nazionale dell’Automobile ( MAUTO ) e dell’Ambasciatore Llewellyn oltre che del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani e del Presidente del Reb Concours italiano Francesco Arcieri.

Le due vetture, meravigliose nella loro semplice bellezza, erano esposte sul green di Villa Wolkonsky in mezzo ad una cornice di fiori che ne esaltava la bellezza e la perfezione della conservazione a distanza di oltre centotrenta anni ed hanno concentrato su se stesse l’attenzione ed anche la curiosità dei numerosi invitati alla presentazione della gara ed al gustoso cocktail che ne è seguito al quale hanno partecipato personalità diplomatiche, della cultura e dell’ambiente automobilistico.