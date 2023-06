Presentata a Roma la VI edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni ha rilevato che Filming Italy Sardegna Festivalsi presenta come un concentrato di passione per il piccolo e il grande schermo. Una manifestazione mossa da una grande attenzione nei confronti del cinema e dei prodotti dell’audiovisivo, costruita per raggiungere obiettivi in perfetta sintonia con le politiche di sviluppo del sistema cinematografico italiano messe in campo dal Ministero: dall’internazionalizzazione del settore alla sua promozione, dalla crescita in termini economici e culturali della filiera all’avvicinamento di un pubblico sempre più ampio e soprattutto dei più giovani”.

Presente alla conferenza anche il Governatore della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas che, nel rilevare come la Regione dal lui presieduta ospiti ancora una volta una manifestazione cinematografica internazionale che da anni garantisce visibilità e promozione alla nostra terra con la presenza delle più importanti distribuzioni e produzioni.

Ambasciatrice del Festival sarà la star americana Rosario Dawson, una tra le attrici più apprezzate di Hollywood e interprete di serie e film di successo che hanno segnato la storia del box-office internazionale, la Dawson presenterà al festival in anteprima proiezione speciale il suo ultimo film, Below the belt diretto da Shannon Cohn; madrina del Festival sarà invece Francesca Chillemi, attrice dal talento straordinario e interprete di film di grandissimo successo.

Molto nutrito il programma, consultabile sul sito www.filmingitalysardegnafestival.it