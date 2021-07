Presentata la versione restaurata de “ I 100 passi “di Marco Tullio Giordana

Al Parco centrale del laghetto dell’EUR di Roma, per celebrare i ventuno anni dal film candidato all’Oscar per l’Italia nell’anno 2000, nell’ambito dell TIMVISION Floating Theatre Summer Fest, la manifestazione ideata e organizzata da Alice nella Città, il regista Marco Tullio Giordana ha incontrato il pubblico per presentare la versione restaurata del suo film “ I cento passi “.

La pellicola racconta la vita e poi l’omicidio di Peppino Impastato, attivista impegnato nella lotta alla mafia siciliana. Vincitore di 5 David di Donatello, è interpretato, tra gli altri, da Luigi Lo Cascio, Paolo Briguglia, Claudio Gioè, Lucia Sardo e Ninni Bruschetta.

Un restauro, fortemente voluto da Minerva Pictures, accurato a partire dalla scansione 4K del negativo originale 35mm scena e dai DA88 del mix Dolby SRD. Il restauro del colore del film è stato eseguito secondo le indicazioni del Direttore della Fotografia Roberto Forza e del regista Marco Tullio Giordana. Le lavorazioni sono state eseguite nel 2020 presso il laboratorio digitale dell’Istituto Luce-Cinecittà.

All’insegna del desiderio di opporsi al male e cambiare il mondo, il sentimento che animava Peppino Impastato nelle sue battaglie contro la mafia e che ancora oggi è fonte di ispirazione, la proiezione, che sarà replicata lunedì 19 luglio, in occasione dell’anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino, a “R-Estate a Torbella – Notti di cinema in piazza”, l’arena cinematografica gratuita all’aperto nella piazza- giardino che sorge tra le torri di Via Arnaldo Brandizzi e Via Giovanni Castano e nata con l’intento di portare il cinema in uno dei quartieri più complessi della Capitale.