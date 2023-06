Presentato a Roma “ Wish “ il nuovo film di Natale della Disney che sarà in sala dal 21 dicembre prossimo

Wish, diretto dal regista premio Oscar® Chris Buck e da Fawn Veerasunthorn, prodotto da Peter Del Vecho e co-prodotto da Juan Pablo Reyes, e che vede in

Jennifer Lee la produttrice esecutiva e la sceneggiatrice insieme a Allison Moore è, in effetti, un inno alla speranza che vuole indirizzare i giovani, e non soltanto loro, verso luoghi all’interno dei quali, sognando,è possibile realizzare i propri sogni ed i propri desideri: il re molto di un’ ideale luogo chiamato Rosas ( Re Magnifico ), molto dotato in tema di magia vorrebbe decide, per mezzo di una sfera proveniente dal cosmo, quali desideri sia possibile realizzare e quali no ma ( Asha ) una aspirante a diventare una sua servitrice – che si rende conto di quanto l’operato del re non sia così poi tanto positivo – decide di affrontarlo proprio con l’ausilio della sfera cosmica: riuscirà Asha a dimostrare al popolo intero che è possibile salvarlo attraverso l’unione tra magia e cosmo?

Simpatici ed accattivanti gli altri personaggi della pellicola a latere della protagonista Asha: il capretto in pigiama ( Valentino ), il nonno di Asha ( Sabatino ), l’amica Dahlia ed un esuberante gruppo di sette adolescenti, i Teens, che costituiscono un evidente richiamano ai sette nani di Biancaneve.

Nel presentare il film la simpatica ed affabile Jennider Lee, ha evidenziato come scopo della pellicola sia particolarmente quello di sensibilizzare i giovani a superare in ogni modo ogni ostacolo, anche attraverso la forza dei sogni che aiutano senz’altro ad esaudire tutti i desideri.

Due cospicui brani del film proiettati in sala nel corso della presentazione della Lee hanno evidenziato l’incredibile collegamento, senz’altro voluto, tra la trascorsa storia delle produzioni Disney e la nuova era che risente in forma assolutamente positiva delle nuove tecnologie introdotte dall’uso dei computer tridimensionali; particolare risalto è dato alla pellicola dalla meravigliosa colonna sonora, opera di Julia Michaels, una musica dolce che induce, in forma molto positiva, a sperare.

La pellicola si avvale, per il doppiaggio italiano, delle voci di Serena Rossi per Asha e, per il doppiaggio originale delle voci di Ariana DeBose, Alan Tudyk, Chris Pine.