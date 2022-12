Quattro corde per magiche atmosfere al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma

Quattro corde per magiche atmosfere al Circolo Antico Tiro a Volo di...

Quindici anni il violinista, venticinque il pianista: queste le età di una affiatatissima coppia che nell’ambito delle presentazioni dei vincitori del Premio Campus delle Arti 2021 si è esibita, conquistando un caloroso successo, in un concerto di carattere natalizio e non solo che il Circolo Antico Tiro A Volo ha ospitato alla presenza di numerosi soci tra i quali spiccava, in prima fila, l’attrice Giovanna Ralli.

Musiche eseguite alla perfezione dal violinista Nicola Cicchino, trevigiano di nascita ma di formazione europea, con una ragguardevole carriera sulle sue ancor giovani spalle, una carriera che ha già toccato diverse sale italiane ma anche austriache ed americane: un ragazzo già perfettamente formato in tema di musica sia virtuosistica che da spartito, serio, anche un tantino emozionato, di un talento straordinario: un vero e proprio erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le grandi scuole violinistiche; della serata al Circolo ci piace evidenziare la sua esecuzione virtuosistica della “ Zingaresca, op. 20 “ di Pablo de Sarasate che ha galvanizzato l’attenzione degli spettatori ( soci del Circolo ospitante ed altri facenti parte del Circolo Amici del Campus delle Arti che ha organizzato la serata ).

Al piano, durante l’intero concerto, un altro affermato musicista, Simone Rugani, toscano di Lucca, di maggior carriera di Cicchino, pluripremiato anch’egli, ma di uguale prestigio del suo compagno di esecuzione, allievo di Maestri dai prestigiosi nomi di Bogino, Pietrocini, Bellocchio che si è simpaticamente prestato a “ presentare “ la serata mostrando profondo rispetto per il giovane violinista del quale abbiamo parlato sopra.

Eseguite anche, nel corso della serata introdotta dalla Signora Angela Chiofalo, direttrice artistica del Circolo Amici del Campus delle Arti, con il medesimo successo della “ Zingaresca “, la “ Sonata per violino n. 2, op. 13 di Grieg ed il “Valse Scherzo “ in do maggiore, op. 34 di Pyotr Ilyich Čajkovskij

Applausi, bis e musiche natalizie a chiusura della bellissima serata.