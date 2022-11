“Quell’anno le margherite divennero rosse”, romanzo storico di Antonella Polenta dedicato ai Martiri di Istia

Discendente dalla famosa Francesca da Rimini citata nell’Inferno di Dante Alighieri, è stata omaggiata con diversi premi letterari, Antonella Polenta ha recentemente conquistato il primo premio nella sezione racconti, con “Il giardino incantato”, nell’ambito del Premio nazionale letterario del Moica, “Voci di casa”.

Tra i tanti altri riconoscimenti, oltre cinquanta, conquistati dalla poliedrica scrittrice romana Antonella Polenta, ex dirigente pubblico che ha operato nel campo della biologia e dell’agronomia, ed ex dirigente dell’area vigilanza idrografica della Regione Lazio e del settore che tratta tematiche ambientali, naturalistiche e urbanistiche, ha all’attivo diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative.

E’ nota in campo letterario come scrittrice poliedrica perché ama cimentarsi in generi diversi, passando dalle composizioni poetiche ai romanzi fantasy, alle storie gialle e ancora al genere storico.

Si cimenta ora con la sua decima opera narrativa “ Quell’anno le margherite divennero rosse”, romanzo storico tratto da una storia vera accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale il 22 marzo del 1944 – prima classificata al Premio Città di Grosseto “Amori sui generis” – quando a Maiano Lavacchio, frazione rurale di Magliano in Toscana, undici ragazzi furono fucilati per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito della nascente Repubblica di Salò e che verranno nel tempo ricordati come i “ Martiri di Istia”, dal nome del vicino paese in cui alcuni di loro erano nati: con immagini struggenti, ricche di pathos, il testo dipinge il triste episodio, sconosciuto ai più e narrato all’autrice da una testimone oculare, allora solo un’innocente bambina.