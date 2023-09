Rio de Janeiro: le iniziative del Governo dello Stato brasiliano per il rilancio del turismo illustrate a Roma dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato della Capitale Brasiliana

L’Ambasciata della Repubblica Federale del Brasile a Roma ha ospitato un interessante conferenza stampa per la presentazione delle caratteristiche turistiche dello Stato Federale di Rio De Janeiro, uno tra i più grandi degli stati federati che compongono la Repubblica che con una superficie di 8.515.514 kmq è per estensione il primo Paese del Sudamerica, il terzo delle Americhe ed in assoluto il quinto nel mondo.

Con una popolazione tradizionalmente accogliente ed estremamente portata alla comunicazione, l’economia brasiliana in generale e quella della sua Capitale, Rio de Janeiro, è la più grande in dell’America Latina e la nona al mondo per dimensione del PIL, forte anche di un notevole potere di acquisto che lo porta ad essere una delle economie a maggiormente rapida crescita economica.

È inoltre da tempo al centro della scena internazionale, avendo ospitato alcuni dei più grandi eventi mondiali degli ultimi anni: nel 2007 i XV Giochi panamericani, nel 2013 la XXVIII Giornata mondiale della Gioventù, nel 2016 i giochi della XXXI Olimpiade ed il campionato del Mondo di calcio del 2014.

Dal punto di vista del turismo la Capitale Rio de Janeiro costituisce, con la migliore attrezzatura costiera del paese, la porta di ingresso per tutti i turisti diretti verso il Brasile, con oltre tremila strutture ricettive, quattromila agenzie di viaggio e diecimila guide turistiche che, insieme alla notevole qualità della sicurezza che, vista sotto l’aspetto della protezione del cittadino e del turista in particolare, si caratterizza per un’incredibile quantità di apparecchiature per la videosorveglianza costituito da una grande rete di telecamere di sistema avanzato ( riconoscimento facciale, lettura delle targhe,ecc ); tale sistema i rivela particolarmente utile in occasione dei grandi eventi quali il Capodanno ed il celeberrimo Carnevale di rio, la più grande manifestazione culturale dell’intero pianeta ( durata cinquanta giorni e 7 mesi di preparazione per attivare una mega struttura in grado di offrire ben centomila posti di lavoro con una occupazione media degli alberghi pari ad un incredibile 96%).

Di notevole importanza il fatto che Rio, per la prima volta, è stata scelta quale sede del G20 che nel 2024 riunirà i capi di stato delle venti maggiori economie mondiali.

A latere delle caratteristiche sopra descritte vale la pena di ricordare la grande quantità di collegamenti aerei e non solo che collegano attualmente la Capitale con tutto il mondo, peraltro in continua espansione con nuovi collegamenti aerei che faranno capo ai due scali dei quali Rio de Janeiro è dotata.

Famose da tempo le grandi località dello Stato, dalla Costa del Sole caratterizzata da laghi e da incredibili mulini a vento, da coste e mare bellissimo che gode di sole per almeno trecento giorni all’anno alla Costa Verde ( patrimonio dell’Unesco per le sue caratteristiche culturali e naturali ) che offre mare verde ed una incredibile quantità di isole tali da creare una paradisiaca atmosfera ideale per gli sports acquatici.

Tra le meraviglie di Rio la Serra Verde Imperiale, dal clima piacevole e dalla ottima cucina assolutamente appetitosa e dai gusti particolari, meravigliosi paesaggi e cascatelle dalle acque limpide che invitano tanto al trecking che alle passeggiate nella foresta pluviale.

Da ricordare anche la regione di Agulas Negras, con un eccezionale sviluppo dell’ecoturismo, che ospita la vetta più alta dello stato di Rio de Janeiro, il Pico Agulhas Negras, duemilaottocento metri.

Appare inutile ricordare che Rio de Janeiro è inoltre conosciuta nel mondo per le spiagge di Copacabana e Ipanema, per la statua del Cristo Redentore, alta 38 m e posta in cima al Monte Corcovado, e per il Pan di Zucchero, un colle di granito sormontato da stupefacenti impianti di risalita.

Insomma, una Capitale tutta da vivere, anche in allegria per sentire sulla pelle il caldo del suo sole, delle sue acque e di una atmosfera tale da rendere perfettamente quella “ saudade “ che tanto la mente che il fisico.