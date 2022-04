SENHIT: a sorpresa chiude con “Adrenalina” il pre party eurovisivo di MADRID

Grande successo per l’esibizione di SENHIT al pre party eurovisivo spagnolo ufficiale, che si è tenuto venerdì e sabato nella famosa sala concerti La Riviera di Madrid con artisti iconici dell’Eurovision Song Contest e i partecipanti della nuova edizione https://pre-party.es/.

Senhit non solo è stata invitata ad esibirsi durante la serata di venerdì 15 aprile e a sfilare sul purple carpet dell’evento, ma a sorpresa ha anche chiuso la serata di sabato 16 aprile con l’ormai iconico singolo “Adrenalina”!

«Senhit è un’artista molto amata dal pubblico spagnolo. Lei è veramente una diva per noi, abbiamo deciso di farla esibire anche nella serata del sabato sera del nostro PreParty Madrid perché volevamo dare al pubblico la possibilità di vederla in entrambe le serate. La prima volta come “highlight” del Welcome Party e la seconda come finale della “fiesta” per dare il tocco finale a un bel concerto, un ponte tra il party e l’after party.

Senhit rappresenta per noi gioia, diversità, amore, musica, divertimento… e lei capisce molto bene il nostro concetto di “fiesta spagnola”. Non c’è nessuna come lei per rendere omaggio a Raffaella Carrà cantando “Fiesta” ed anche per invitare la gente a ballare con i suoi brani “Freaky!” e “Adrenalina”. Veramente abbiamo un link speciale con lei!» dichiara Eurovision-Spain.com, organizzatori del Pre Party Madrid.

Quello di Madrid è l’unico pre party eurovisivo che si svolge su due giorni. Lo scorso anno il pre party spagnolo si era svolto in streaming. Qui la performance di Senhit che era stata tra le più apprezzate! Adrenalina & Bandido: https://youtu.be/mVN_tjrP3D8.

Oggi, 19 aprile, rappresenta l’inizio di un nuovo percorso artistico per SENHIT che, spogliata da trucco e parrucco, si mostra sui suoi social in sala di registrazione insieme a una grande band con la direzione musicale di Placido Salamone, rigorosamente live. Il primo video di questo showcase è dedicato a “Fiesta” di Raffaella Carrà https://youtu.be/djj3_yePPvY.

«Nella vita ho sempre lasciato che le emozioni si esprimessero liberamente, attraversandomi senza trovare da parte mia alcun tipo di resistenza. Certo, questo può farmi apparire umorale, suscettibile, una chimera. Amo invece pensarmi come un arcobaleno, libera in un ventaglio di sfumature. La musica ha accolto questa mia indole mutevole senza mai giudicarmi, mostrandomi a sua volta la sua abilità di cambiamento, capace di plasmarsi al mio volere come un materiale malleabile…una creta sonora» racconta Senhit.

Questo showcase in streaming rivoluziona l’immagine e il sound dell’artista italo eritrea che, soprattutto grazie al progetto Freaky Trip To Rotterdam, in questi anni ha già ampiamente dato prova della sua versatilità senza confini.

Artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo, Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida e Steve Aoki. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato un pubblico internazionale!

“Adrenalina” ha superato 15 milioni di stream ed è entrata in classifica in 22 Paesi.

Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam, il progetto dedicato all’Eurovision che Senhit ha creato insieme a Luca Tommassini durante la pandemia per unire i fan di tutto il mondo, è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.

A febbraio, Senhit ha debuttato come conduttrice in diretta televisiva nell’ultima serata del talent show “Una Voce per San Marino”, il concorso televisivo che ha scelto Achille Lauro per rappresentare il Titano all’Eurovision Song Contest (Torino, dal 10 al 14 maggio).

È in radio e in digitale “Adrenalina ft. Flo Rida (Steve Aoki remix)”, una nuova veste per il brano già travolgente, che aggiunge energia e fa esplodere il ritornello. Il video (https://youtu.be/4OXGG7mBTZI) è entrato in rotazione sul canale statunitense di MTV.

Il 17 novembre Senhit si esibirà al festival eurovisivo Het Grote Songfestivalfeest di Amsterdam.