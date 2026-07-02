Condividi questo articolo:









SENZAVOCE torna venerdì 3 luglio con “Non ci riesco”, un nuovo brano che inaugura ufficialmente il suo nuovo progetto artistico. Una release importante che conferma la necessità dell’artista di ridefinire i propri confini espressivi, inaugurando un percorso guidato da una forte urgenza narrativa e da un’autenticità rinnovata.

“non ci riesco” rappresenta una vera e propria svolta nell’evoluzione musicale e personale di Simone Ticconi (già noto in precedenza come ticco). Con la nascita del progetto SENZAVOCE, l’artista si spoglia del passato per rispondere a un’esigenza profonda e viscerale: dare forma e voce a tutte quelle emozioni, paure e pensieri che troppo spesso rimangono soffocati all’interno e non vengono espressi.

Il singolo scava nei silenzi di ognuno di noi, traducendo in musica la difficoltà di comunicare e di trovarsi a fare i conti con i propri blocchi emotivi. Le sonorità del brano accompagnano perfettamente questo flusso introspettivo, muovendosi tra atmosfere avvolgenti e un dinamismo sonoro capace di dare ritmo e impatto al messaggio.

Autore dei propri testi, Simone Ticconi continua a trasformare il vissuto personale in canzoni nate per parlare direttamente a chi ascolta. Con una scrittura immediata, intima e senza filtri, il cantautore riesce a dare forma a sentimenti universali, offrendo uno spaccato sincero e vulnerabile in cui è impossibile non rispecchiarsi.

“Non ci riesco” accompagna l’ascoltatore all’interno di un conflitto interiore fatto di parole non dette e consapevolezza. Un brano intenso e d’impatto, che segna l’inizio di una nuova identità sonora e che promette di lasciare il segno nel panorama pop contemporaneo.

SENZAVOCE:

INSTAGRAM

TIKTOK