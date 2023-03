Si conclude positivamente la battaglia per il Cinema America

Il fabbricato che ospita il Cinema America non sarà demolito: lo ha stabilito il Consiglio di Stato dopo ben undici anni di battaglie legali condotte dalla Fondazione Piccolo America che contestava il progetto della attuale proprietà dell’immobile, la Soc. Progetto Uno, di destinare l’area dell’immobile, previa demolizione della struttura attuale, a parcheggio o, in alternativa, per la realizzazione di un edificio per abitazioni.

Secondo quanto afferma la sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa la struttura “rappresenta una significativa e rara testimonianza di un momento ben preciso della relazione tra la storia dell’evoluzione della tecnica cinematografica e la storia dell’arte e dell’architettura”, con la conseguenza che la società proprietaria è da oggi è tenuta a sostenere i costi di restauro e conservazione.

Le fatiche dei soci dell’Associazione, confluiti in Fondazione, sono state quindi compensate dal successo ottenuto, un successo partito con la riapertura del Cinema Troisi fino al momento in cui gli stessi hanno potuto richiedere un incontro alla proprietà del Cinema America per valutare ogni strada percorribile al fine di riaprire il locale di Via Natale del Grande, fermo restando il diritto dei proprietari di farlo di loro iniziativa, ma nel rispetto delle tutele di legge.

Secondo la Fondazione “ Piccolo America, che auspicano la riapertura dichiarando la loro disponibilità alla gestione, in questa fase storica l’importante è che l’America torni a essere una sala attiva..