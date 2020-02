QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA: CONTE E LE 27MILA CIALDE DI CAFFÈ ORDINATE PER PALAZZO CHIGI NEL SERVIZIO DI ROBERTO LIPARI

IL PREMIER: «Al prossimo bando valuteremo se passare alla moka»

Questa sera, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), nel servizio di Roberto Lipari il caso delle 27mila cialde di caffè ordinate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per Palazzo Chigi.

Diecimila euro di caffè: una scorta che equivale, weekend e festività esclusi, a più di cento caffè al giorno. Insomma, in periodo di spending review, il premier Conte è riuscito a fissare un nuovo record: il precedente primato, infatti, apparteneva a Paolo Gentiloni, che si era fermato – nell’ultimo semestre di Governo – a 3.500 euro (circa 9mila cialde). Per questo motivo, l’inviato di Striscia ha offerto al Premier una moka. Conte sta al gioco e dichiara: «Diremo alla Consip, per il prossimo bando, di capire se passare dalle cialde alla moka, per risparmiare».

Il Premier Giuseppe Conte risponde con ironia alle domande dell’inviato di Striscia la Notizia, magari potrebbe essersi confuso col la celebre canzone di ALex Britti, “7mila caffè”? E poi, si sa, il caffè è di certo necessario per tenersi svegli durante le riunioni infinite…

