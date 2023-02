Striscia: Enrico Lucci a Sanremo raccoglie le impressioni di Amadeus in anticipo

Striscia: Enrico Lucci a Sanremo raccoglie le impressioni degli ospiti in anticipo

Questa sera a Striscia la notizia Enrico Lucci è al Teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo. Non potendo aspettare fino a tarda notte per chiedere ai protagonisti le loro impressioni sull’esordio, l’inviato del Tg satirico decide di far finta che la puntata sia già finita: «Tanto su Sanremo si dicono sempre le stesse fregnacce…», afferma.

«A un certo punto ho avuto un attimo di incertezza, ma Gianni Morandi è stato bravissimo a rimediare…», il commento a caldo di Amadeus, che aggiunge ironicamente a Lucci: «Spero che la prima puntata sia piaciuta al pubblico, avete sentito il monologo di Chiara Ferragni? È stata splendida. Ora aspetto quello di Zelensky, me lo porterà l’ambasciatore ucraino».

L’inviato del tg satirico incontra anche alcuni cantanti in gara, da Giorgia a Elodie, da Paola Iezzi di Paola & Chiara ai Cugini di Campagna, che stanno al “gioco” ed esprimono soddisfazione per il primo appuntamento della kermesse.

