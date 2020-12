Striscia la Notizia, al via il nuovo format di Luca Abete: “4 Ambulanti”

Striscia la Notizia, al via il nuovo format di Luca Abete: “4...

A STRISCIA LA NOTIZIA AL VIA “4 AMBULANTI”NUOVO FORMAT CON LUCA ABETE: CHI SARÀ ELETTO MIGLIOR VENDITORE ABUSIVO?

Dopo il successo di “4 parcheggianti”, Striscia la notizia presenta stasera un altro format: “4 ambulanti”, un nuovo contest sulla vendita abusiva.

Sono sempre quattro le categorie che Luca Abete prenderà in esame: location, menù, servizio e conto. Ma, come per ogni sfida televisiva che si rispetti, l’inviato del tg satirico potrà con il suo voto confermare o ribaltare il risultato finale.

Tra i concorrenti della puntata di stasera, c’è chi da oltre 40 anni vende senza alcuna licenza cerchioni di automobili, chi “offre” rotoloni di carta formato famiglia direttamente da un camion, chi al posto dello scontrino rilascia un foglio bianco scritto a penna e chi smercia cialde per macchine da caffè stipate in un furgoncino sprovvisto di assicurazione e revisione.

Soltanto a uno di loro Luca Abete consegnerà: la “licenza di venditore ambulante abusivo ad honorem” rilasciata da Striscia la notizia.