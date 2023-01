Striscia: Luca Abete aggredito ad Afragola per il servizio sugli “Equilibaristi”

STRISCIA LA NOTIZIA: LUCA ABETE AGGREDITO AD AFRAGOLA (NAPOLI). CALCI, SCHIAFFI E MINACCE CONTRO L’INVIATO DEL TG SATIRICO CHE STAVA REALIZZANDO UN SERVIZIO SUGLI “EQUILIBARISTI”

Questa sera a Striscia la notizia va in onda l’aggressione subita da Luca Abete ad Afragola (Napoli) durante un servizio sui cosiddetti “equilibaristi”, ovvero quei baristi che in barba a qualsiasi norma effettuano consegne in bicicletta con il vassoio tra le mani, mettendo in pericolo se stessi e gli altri. Luca Abete, dopo aver immortalato e intervistato uno di questi ragazzi, va dal gestore del bar a chiedere spiegazioni. «Vattene, altrimenti ti rompo i denti. Ti uccido! Se ne deve andare altrimenti gli sparo!», urla l’uomo all’inviato di Striscia, poi si scaglia contro di lui con calci e uno schiaffo in pieno volto.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).