Su Amazon Prime Video “ I love… Marco Ferreri “ indagine di Pierfrancesco Campanella sull’eccentrico regista de “ La grande abbuffata “

Continua la chiusura delle sale cinematografiche, causa restrizioni da Covid 19 ma non si ferma l’offerta cinematografica grazie alle piattaforme digitali.

Facendo quindi “di necessità virtù”, il pubblico si sta ormai abituando a fruire del prodotto audiovisivo mediante le nuove tecnologie e registi, produttori e distributori si adeguano.

Non sfugge alla regola ” I love… Marco Ferreri “, il docufilm ideato e diretto da Pierfrancesco Campanella, speciale omaggio al grande cineasta milanese, ormai scomparso da molti anni. L’opera di Pierfrancesco, che ha fatto registrare ottimi consensi da parte della critica, dopo essere stata inserita con successo tra le offerte CG Digital (www.cgentertainment.it), e in attesa di approdare in streaming su Chili TV, è da qualche giorno visionabile su Amazon Prime Video.

Veramente I love… Marco Ferreri non è il solito documentario didascalico intriso di stagnante retorica, ma é un lavoro originalissimo, che tratta la materia ferreriana attraverso una storia a sé stante, in chiave molto particolare, tra il noir e il surreale. Uno stile che ben si sposa con quello ironico-grottesco di Marco Ferreri, certamente uno degli autori cinematografici più caustici e graffianti che solo di recente è stato in qualche modo riscoperto dal pubblico, grazie alla meritoria iniziativa della coraggiosa CG Entertainment che sta ripubblicando in dvd le sue opere più significative, come Dillinger è morto e La donna scimmia.

Il lavoro di Pierfrancesco Campanella si avvale delle preziose testimonianze di autorevoli addetti ai lavori, dall’operatore culturale Franco Mariotti al critico Orio Caldiron, al docente di Cinema Fabio Melelli, fino allo scrittore Emanuele Pecoraro e il pittore Mario D’Imperio; senza contare il fondamentale apporto degli attori Michele Placido e Piera Degli Esposti.

Lo script, oltre che dallo stesso Campanella, è firmato da Lorenzo De Luca, eccellente sceneggiatore noto per i suoi film di genere horror, oltre che per aver collaborato ai copioni dei cinepanettoni di maggior successo dell’accoppiata Boldi-De Sica.

La fotografia di “ I love… Marco Ferreri “ è curata da Lorenzo Vecchio, mentre la supervisione artistica è di Laura Camia. Il personaggio filo conduttore è impersonato da Fabrizio Rampelli, con la voce narrante di Ermanno Ribaudo.