Su MTV “ 16 ANNI E INCINTA “:, Marzia è la giovane mamma protagonista della seconda puntata

Giovedi 22 ottobre, alle ore 22,00 su MTV ( canale 130 di Sky ) ed in streaming su Now TV andrà in onda la seconda puntata della serie Sedici anni e incinta; questa volta la protagonista è Marzia, una giovane mamma diciottenne con una vita normale, fatta dei momenti di entusiasmo e incertezza di quando si diventa adulti. Almeno, fin a quando non scopre di essere rimasta incinta e aspettare una bambina. Alla luce di questa notizia, non c’è più tempo per essere adolescenti insicuri, così lascia il suo ragazzo e torna a vivere nella casa di mamma Sonia e del compagno Gabriele, insieme agli altri cinque figli: Martina, Melissa, Alessandro, Mattia e il piccolo Daniele. La sua è una famiglia numerosa e piena di calore, per questo sentirsi soli è impossibile. Però, la gravidanza affrontata senza un compagno non è semplice. Le sue paure sono tante, diverse, completamente nuove. Ma Marzia è pronta ad affrontarle una ad una, aspettando la piccola Rachele.

Sulle piattaforme social di MTV e su mtv.it sono già visibili tutti i contenuti più esclusivi, i video con i momenti più emozionanti degli episodi, contenuti extra esclusivi come le ricette e i tutorial con protagoniste proprio le giovani mamme della stagione e le prime tre stagioni del programma sono su tutte le piattaforme social di MTV e su mtv.it.

16 Anni e Incinta Italia è lo specchio di una realtà che esiste, anche se spesso è invisibile. Il docu-reality di MTV, unico nel suo genere, vuole dare visibilità a situazioni di cui non si parla, raccontando percorsi difficili, in cui ragazze adolescenti accettano una gravidanza e improvvisamente devono crescere tutto d’un fiato, diventando giovani donne: imparano così a cavarsela, alcune continuano gli studi mentre altre cercano un lavoro, provano a capire cosa vogliono dall’amore e da un compagno, affrontano le paure del parto e del dolore, scoprono l’appoggio o l’abbandono della famiglia. E immaginano una strada per il futuro.

Sul sito www.mtv.it/16annieincinta saranno disponibili la prima puntata integrale dello show, news, curiosità ed estratti video delle puntate successive. La pagina ufficiale dello show su Facebook è https://www.facebook.com/16AnnieIncintaItalia.

Segui MTV Italia online su mtv.it, Facebook, Twitter e Instagram e commenta con l’hashtag #16AnnieIncinta.