Talk to me, il film horror più rabbrividente dell’anno, in sala dal 28 settembre: la clip

Talk to me, il film horror più rabbrividente dell’anno, in sala dal...

Talk to me, il film che nei paesi in cui è già stato proiettato ha incassato oltre sessantacinque milioni di dollari e che descrive gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui un soggetto entra in contatto con gli spiriti dell’aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi; una discesa all’inferno che ha inizio quando un gruppo di giovani ragazzi – interpretati da Sophie Wilde (Bird), Alexandra Jensen (Beat), Joe Bird (Rabbit), Otis Dhanji (Aquaman) – si imbattono in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale.

In cerca di una distrazione nell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Sophie Wilde) e il suo gruppo di amici decidono di cimentarsi in questa prova di coraggio, seguendo il rituale. Presto però la situazione sfugge di mano: in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti, finiscono per superare i 90 secondi di durata massima di evocazione degli spiriti infrangendo la regola principale del rituale. I giovani amici vivranno un’esperienza sconvolgente che condurrà lo spettatore in uno stato di terrore mai provato prima.

La regia è di Danny Philippou e Michael Philippou mentre gli interpreti sono Miranda Otto, Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji.

Nella clip che vi presentiamo si vede Mia, la protagonista, entrare per la prima volta in contatto con gli spiriti. A una festa viene messa di fronte all’inquietante mano imbalsamata, la stringe e pronuncia la fatidica formula “Parla con me”, lasciando il suo corpo preda di una presenza estranea. Ma siamo solo all’inizio della terrificante storia…