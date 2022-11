Tapiro d’oro a Chiara Ferragni: “potevate darmelo glitterato…”

TAPIRO D’ORO A CHIARA FERRAGNI PER I VISITATORI LASCIATI FUORI DALLA MOSTRA

«Potevate darmelo glitterato! Non è colpa nostra, ma del museo»

Il tapiroforo Valerio Staffelli va all’inseguimento dell’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, a cui consegna il Tapiro d’oro per la polemica scoppiata dopo la visita privata della famiglia dei Ferragnez e di alcuni loro amici al Museum of dreamers di Milano. Visita che si sarebbe prolungata più del previsto, costringendo le persone che già avevano pagato il biglietto a restare fuori e a rinunciare alla mostra.

«Dovevi farmelo glitterato», dice Ferragni accettando il Tapiro. «Ma quello che è successo non è colpa nostra! Il museo è stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando sul sito. L’errore è stato del museo, dovreste darlo a loro il Tapiro. Mi spiace per le persone rimaste fuori, che comunque sono state rimborsate».