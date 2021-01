TAPIRO GIGANTE ALLA REGIONE LOMBARDIA

I dati errati inviati all’ISS sono costati ai lombardi una settimana di “zona rossa” di troppo. Tapiro Gigante alla Regione Lombardia, sarà il Presidente Fontana a risarcire il danno ai commercianti?

«…Probabilmente non è colpa di nessuno…». Dopo le imbarazzate dichiarazioni di stamattina del governatore Attilio Fontana sull’incredibile pasticcio dei dati sui contagi in Lombardia, il Tapiro d’oro gigante non poteva che partire alla volta del Palazzo della Regione a Milano. Una consegna simbolica recapitata dall’inviato Valerio Staffelli al Governatore Fontana.

La cronaca di questi giorni ha visto al centro delle polemiche la Regione Lombardia che chiedeva di rivedere il collocamento in zona rossa, spingendosi a chiedere risarcimenti per 60 milioni di danno alle attività economiche. Il Tapiro Gigante che Staffelli consegna alla Regione è più che meritato, dal momento che l’errore è stato causato dall’inviodi dati errati, quindi chi risarcirà i lombardi, la Regione e qundi il Presidente Fontana?