Tartarughe Ninja – Caos mutante: una commedia che insegna ai giovani ed ai loro padri

Come è noto le Tartarughe Ninja sono una invenzione di genere antropomorfo, idealmente originate da mutazioni radioattive, di Kevin Eastman e Peter Laird che si ispirarono alcuni lavori di Frank Miller.

I nomi da loro assegnati alle quattro creature copiano quelli di artisti ed inventori famosi: Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello.

Questo film di è il remake del film Tartarughe Ninja alla riscossa che a sua volta, venne seguito, nel 2016, da Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra: tutte le pellicole hanno in comune la volontà di dimostrare come importante sia la lotta per l’affermazione della giustizia e dell’annullamento delle diversità intese come tentativo di livellare i rapporti tra gli umani ed il mondo animale.

Nell’occasione, le quattro tartarughe, dopo aver vissuto anni nelle fogne della città di New York e dopo severi addestramenti nell’utilizzo della arti marziali, decidono di dedicarsi alla lodevole operazione di salvare la città dalle azioni criminali di ha preso in mano il controllo delle strade della città

E’ un film d’azione che evidenzia soprattutto i rapporti tra padri e figli: il loro padre adottivo è un simpatico topone che li guida in tutte le loro azioni sopportandone anche le disubbidienze provocate dall’entusiasmo dei quattro, ai quali si aggiunge una nuova ultra simpatica amica, April O’Neil, che con loro riscatterà le delusioni che gli umani le hanno nel tempo provocato.

E’ un film d’azione dai toni a volte esagerati ma mai insopportabili che evidenzia come gli esseri del mondo animale potrebbero, collaborando con loro, essere utili all’umanità sconvolgendo in tal modo il comune pensare della dannosità di alcune specie quali, ad esempio, i ratti che il regista Jeff Rowe che ha diretto questo film certamente destinato a diventare un cult, mostra addirittura nel ruolo di padre in grado di insegnare la vita ai suoi, sia pure adottivi, figli.

E’ un film che sostanzialmente aggiorna le idee dei teen anni novanta modernizzandole e rendendole gradevolmente fruibili ai teen della nostra travagliata stagione attraverso l’uso di una grafica eccezionale, il mixaggio di spezzoni di film cult con l’animazione e di una colonna sonora travolgente che utilizza brani di canzoni famose che hanno a loro volta animato film famosi.

Film certamente da vedere non soltanto per i teen ma anche per i loro padri perché in grado di insegnare quanto la reciproca collaborazione e comprensione sia utile e necessaria per il giusto crescere di entrambe le generazioni.