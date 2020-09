Terza settimana di “ Tutto su mia madre “ su Rai3: in onda cinque nuove storie ordinarie e straordinarie di madri italiane

Tutto su mia madre giunge alla sua terza settimana: il nuovo docu-reality prodotto da Stand By Me per Rai3 che racconta le vite ordinarie e allo stesso tempo straordinarie di mamme italiane raccontate da loro stesse e dai loro figli.

Nella terza settimana la storia di Daniela, che dopo gli studi di architettura ha deciso di dedicare la vita agli altri, diventando pastora di Chiesa Valdese; storie di “mamme guerriere” come Piera, che cresce un figlio affetto da disabilità e da sempre combatte per sensibilizzare la società su questo tema, e Gianfranca, il cui amore per la figlia è stato più forte di ogni pregiudizio; e ancora storie di donne e madri che hanno abbattuto gli stereotipi, come Nadia, una delle prime donne in Italia a diventare agente di custodia, che ha ispirato suo figlio Alessandro a diventare oggi allenatore dei detenuti di Regina Coeli, e Maria, la prima e unica pescatrice di Procida che con i suoi sacrifici ha permesso alla figlia di studiare e realizzarsi nel mondo del lavoro.

Rai3, dal lunedì al venerdì alle ore 20.25