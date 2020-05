“THE OLD GUARD” ecco le prime immagini ufficiali. Dal 10 luglio 2020 su Netflix

“The Old Guard” è diretto da Gina Prince-Bythewood, basato sulla serie di graphic novel di: Greg Rucka e illustrata da Leandro Fernandez. Nel Cast: Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca

Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, with Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor

Sinossi:

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Al suo interno ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire. Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono. Tratto dal celebre fumetto di Greg Rucka e con la regia di Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS – TROVA LA TUA VOCE), THE OLD GUARD racconta una storia cruda, ancorata alla realtà e piena d’azione che dimostra come vivere per sempre non sia così semplice.

Prodotto da: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Charlize Theron, AJ Dix, Beth Kono, Marc Evans

