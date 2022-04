Thirdhome: seconde case di lusso per godersi la vita

Ma lo sapevate che esiste un modo molto elegante di mettere a frutto la seconda casa? E lo sapevate che è sufficiente iscriversi al più esclusivo dei club di scambio di case per scegliere una casa extra lusso ( o anche uno yacht! ) tra le quattordicimila che figurano nel “ catalogo “ di Thirdhome per trascorrere una settimana spendendo mediamente solo settecento dollari invece dei “ normali “ ventimila?

Ebbene, tutto questo è possibile seguendo le linee guida che “ Thirdhome “ ha inventato per rendere possibile il miracolo scegliendo tra millesettecento destinazioni in novantotto paesi del mondo e le proprietà di tredicimilacinquecento membri.

Gli aderenti al prestigioso club potranno vivere momenti indimenticabili in case di campagna, resort e yacht localizzati tra Messico, Italia, Croazia, Grecia, Spagna, Francia, Svizzera e finanche Thailandia semplicemente aderendo, se proprietari di seconde case del valore minimo di cinquecentomila dollari ubicate in locations di interesse turistico e dotate di interior design di profilo alto, al prestigioso club americano che in Italia è rappresentato dal partner RE/MAX ITI Casa Re; riceveranno in cambio, mettendo a disposizione la propria seconda casa per sole due settimane, un credito ( espresso in chiavi ) che potrà essere utilizzato per pagare il costo della vacanza da scegliersi all’interno del vasto catalogo disponibile.

L’iniziativa, per certi versi veramente innovativa, è stata presentata ad un interessatissimo pubblico all’Olgiata Golf Club, dove si è svolta la seconda tappa della Thirdhome Cup, iniziativa che coinvolgerà, fino al prossimo 18 settembre, ben altri cinque Golf Club; quella svoltasi all’Olgiata si è concretizzata con un vero e proprio successo quanto a partecipazioni ed originalità della modalità di gara ( il metodo shogun, con i partecipanti che iniziano la gara contemporaneamente con partenza però di buche diverse ) ed ha segnato un vero e proprio trionfo nell’ottica della crescente domanda di scambio di case luxury mettendo a disposizione il tempo non utilizzato nelle proprie case che, in tal modo, offrono un concreto e maggior rendimento in assoluta tranquillità.