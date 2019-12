Le autorità giapponesi hanno reso noto che nella settimana dal 6 dicembre, giorno di uscita in sala del film di animazione “ Lupin III – the First “ , al 13 dicembre si sono moltiplicate le denunce per furto in gioiellerie, gallerie d’arte e addirittura un tentativo di intrusione nel Museo Nazionale d’Arte Moderna.

Pura coincidenza oppure uno strano e pericoloso caso di emulazione? Il ladro per antonomasia, celebre grazie alle serie di fumetti e cartoni animati cult in tutto il mondo, è tornato sul grande schermo con un film d’animazione in computer grafica: l’effetto non si è fatto attendere perché in questi giorni, infatti, non è raro imbattersi per le strade o le metropolitane di Tokyo in Lupin accompagnato da Fujiko, Goemon e Jigen: persone travestite come i loro beniamini.

