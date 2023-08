Trasmessa in diretta su MTV la cerimonia di conferimento dei premi VMAS 2023: svelati i nomi dei candidati

Blackpink, Diddy, Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Sam Smith, Shakira, Sza sono tra i principali candidati alla prima nomina del Premio VMAs 2023 oltre a GloRilla, Ice Spice, Kim Petras, Metro Boomin, Peso Pluma, PinkPantheress, Rema, Reneé Rapp e tanti altri ancora.

La cerimonia di conferimento del Premio si terrà nel prestigioso Prudential Center del New Jersey la cui direzione si è dichiarata entusiasta di accogliere nuovamente i VMAs per il secondo anno consecutivo e per la terza volta negli ultimi cinque anni precisando che il Prudential Center continua a posizionarsi tra le prime cinque strutture al mondo in grado di ospitare eventi del genere. Lo show dello scorso anno ha visto salire sul palco alcune delle più grandi leggende della musica.

Nel corso dell’evento, di portata mondiale, verranno celebrati i nomi più grandi della musica: sorprese incredibili, esibizioni uniche e un pubblico pieno di fan entusiasti potranno essere visi in 150 paesi del mondo nel corso della trasmissione che in Italia andrà in onda nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30.

Le repliche, sottotitolate, andranno in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35, su MTV Music (canale Sky 132 e 704) il 13 settembre alle 22.00 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13.00 e su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23.00

Le attesissime nomination per i “VMAs” 2023, lo show che celebra il lavoro degli artisti il cui impatto culturale ha trasformato l’industria musicale negli ultimi 12 mesi generando conversazioni globali, sono finalmente state rivelate da MTV che ha anche diffuso una classifica provvisoria: Taylor Swift (8) è in testa alle nomination di quest’anno, e cerca di ripetere la vittoria del “Video of the Year” dopo aver stabilito il record l’anno scorso diventando l’unica artista a vincere 3 volte in una delle categorie più amate. È seguita da SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith (5 ciascuno), e BLACKPINK, Diddy e Shakira (4 ciascuno )

L’edizione 2023 del Premio vanta un numero record di candidati per la prima volta ai “VMAs”: a partire da oggi e fino al 1 settembre, i fan possono votare per i loro artisti preferiti nelle 15 categorie gender-neutral, tra cui la nuovissima categoria “Best Afrobeats”, oltre alle ambite categorie “Video of the Year”, presentata da Burger King®, e “Artist of the Year”, visitando vote.mtv.com; il voto per “Best New Artist” rimarrà attivo anche durante lo spettacolo di martedì 12 settembre.

Le nomination per le categorie social, incluse “Group of the Year” e “Song of Summer”, saranno annunciate in seguito.

Ulteriori dettagli saranno annunciati prossimamente. Nel frattempo, i fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda i VMAs seguendo lo show su Instagram, Twitter e Facebook, e su MTV Italia online su mtv.it, Facebook, Twitter e Instagram commentando sui social utilizzando #VMAS.