“ Trenta ore Photo Marathon “ in sostegno alla ricerca contro la Sclerosi Multipla

Trenta ore per fotografare foto che saranno selezionate valutate da una giuria di professionisti; una maratona fotografica che si terrà domenica 15 novembre e che unisce fotografia e solidarietà. 30 ore a disposizione e 9 temi fotografici per sostenere il progetto per aiutare tante mamme con sclerosi multipla in difficoltà.

La 30ore Photo Marathon è una sfida fotografica, ma non c’è bisogno di correre: ogni 3 ore vengono divulgati 3 temi fotografici, da sviluppare dovunque in Italia. Ci sono 30 ore di tempo per scattare (dalle 10.00 di domenica 15/11/2020, alle 16.00 di lunedì 16/11/2020) e poi fino alle 23.59 per caricare le fotografie sul portale.

I temi sono stimoli a ricercare punti di vista e racconti; sono inviti a guardare gli stessi luoghi con occhi nuovi; sono molle che fanno scattare la creatività; sono impulsi a scoprire monumenti o scorci inaspettati proprio dietro l’angolo; sono l’incipit di storie che si nascondono nell’ordinario e che trovano finalmente l’occasione di essere raccontate.

I 9 temi verranno svelati il giorno dell’evento a blocchi di 3 ogni 3 ore: alle 10.00, alle 13.00 ed alle 16.00 e saranno pubblicati sul sito https://www.italiaphotomarathon.it/, divulgati in diretta sui canali social (Instagram e Facebook) ed inviati via email agli iscritti.

Puoi scattare dove vuoi e con chi vuoi nell’arco delle 30 ore della manifestazione (dalle 10.00 di domenica 15/11 alle 16.00 di lunedì 16/11).

Possono essere caricate sul portale entro le 23.59 del giorno successivo alla manifestazione.

La postproduzione è ammessa, non le fotocomposizioni di più scatti. Le fotografie caricate non devono riportare firme, watermark o altri segni distintivi.

Una giura tecnica insieme a rappresentanti di AISM e di Trenta Ore per la Vita decreteranno i vincitori che saranno invitati all’evento di premiazione. Alla Giuria d’eccezione prenderà parte anche Lorella Cuccarini che assegnerà i premi per ciascun vincitore di ogni tema. Tra gli altri giurati: Silvio Testi, Marisa Passera (radio deejay), Emanuela Costantini (della rivista “Fotografare”).

Al vincitore assoluto andrà uno scatto di Annalisa Flori, fotografa di fama internazionale

Per tutti gli altri in palio: