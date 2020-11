Ultima puntata della serie teen Jams con il rapper Biondo

Venerdi 13 novembre, in prima visione, su Rai Gulp e RaiPlay andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione di “ Yams “ la serie di Simona Ercolani, scritta con Angelo Pastore, Mariano Di Nardo, Josella Porto e Elizabeth De Grassi, per la regia di Emanuele Pisano e Giulia Gandini.

La serie, composta di 20 episodi da 24 minuti ciascuno é andata in onda dal 19 ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.40.

Special guest dell’ultima puntata sartà Biondo, tra i rapper più amati del momento, all’anagrafe Simone Baldasseroni, che interpreterà sé stesso al fianco dei JAMS – Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone) – e della giovane cantautrice Martina Attili nel cast della serie sin dalla seconda stagione.

Al centro dell’episodio, la prova canora della Summer Camp Competition un’occasione per i protagonisti di festeggiare, insieme ai due giovani cantanti, la natura, e in particolare l’Albero dei desideri, una magnifica quercia secolare scoperta all’inizio del campo estivo, che nonostante i loro sforzi e la campagna social attivata, sta per essere distrutta per essere rimpiazzata con un grande albergo turistico.

Ricordiamo che Biondo aveva già intrapreso la carriera di attore, nella serie per Instagram e per il web “Instalovers” e nel film uscito in sala questa estate “E’ per il tuo bene”, dove interpreta sempre il ruolo di un rapper, al fianco di Vincenzo Salemme, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi. Questa è la sua prima partecipazione in una serie tv.