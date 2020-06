Ultimo appuntamento con “Verissimo – le storie”, sabato 27 giugno, condotto da Silvia Toffanin.

In anteprima assoluta solo per Verissimo, come sigla iniziale, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini presenteranno il loro brano estivo “La isla”, targato Takagi & Ketra, che si candida ad essere uno dei tormentoni dell’estate.

Per l’ultima puntata tocca quota 100 il numero di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo, per dare un messaggio di speranza in questi mesi difficili. Tra i videomessaggi proposti questo sabato: Sergio Sylvestre risponde alle polemiche sulla sua interpretazione dell’inno nazionale in occasione della finale di Coppa Italia. Inoltre, in rappresentanza del mondo musicale Rudy Zerbi, Baby K e Irama parlano delle difficoltà che sta vivendo il settore. E ancora, dalla Sardegna Filippo Bisciglia racconta come sarà la nuova edizione di “Temptation Island”. Ecco qui l’elenco completo:

Il Volo: Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, Serena Rossi, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Elisabetta Canalis, Serena Autieri, Michelle Hunziker, Laura Chiatti, Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, Giusy Ferreri, Francesco Arca, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, Alberto Urso, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Diana Del Bufalo, Giordana Angi, Sergio Sylvestre, Gerry Scotti, Nek, Elodie, Paolo Ruffini, Francesca Schiavone con Cilene, Alena Seredova, Fabio Fognini, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Afef Jnifen, Aurora Ramazzotti, Ilary Blasi, Emma, Arisa, Ambra Angiolini, Anna Tatangelo, Francesco Monte, Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck, Al Bano, Alessio Boni e il piccolo Lorenzo, Gaia Gozzi, Nyv, Giovanni Caccamo, Arianna Bergamaschi, Chiara Galiazzo, Leo Gassman, Giulia Molino, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, Michele Zarrillo, Stash dei The Kolors, Marco Masini, Giovanni Allevi, Mietta, Joe Bastianich, Omar Pedrini, Paola Iezzi, Ron, Cristina D’Avena, Francesco Gabbani, Jacopo Ottonello, Francesco Bertoli, Katia Ricciarelli, Paola Turci, Syria, Dolcenera, Raphael Gualazzi, Pago, Lorenzo Fragola, Federica Carta, Emma Muscat, Clizia Fornasier e Attilio Fontana, Paolo Jannacci, Noemi, Le Donatella, Alvin e Katia Follesa, Marco Carta, Alexia, Pierdavide Carone, Bianca Atzei, Diletta Leotta e Daniele Battaglia, Nick The Nightfly, Gigi e Ross, Cara, Simona Molinari, le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, Maddalena Corvaglia e la piccola Jamie, Federica Panicucci, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

I telespettatori potranno rivedere le interviste di Silvia Toffanin a Federica Panicucci, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Renzo Arbore e Giulia Michelini.

