Vi ricordate di Mauro Corona? Questa è la sua splendida casa: ecco dove abita l’opinionista tv

Mauro Corona è un personaggio noto a tutti i telespettatori affezionati al programma di Bianca Berlinguer Cartabianca su Rai3, in attesa di scoprire se l’opinionista seguirà la giornalista su Rete4, ecco svelato dove abita.

I tanti fan del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca su Rai3 si domandano se a settembre Mauro Corona seguirà “Bianchina” a Mediaset, in attesa di notizie su questa vicenda in questo articolo vogliamo approfondire dove vive Mauro Corona. Nei tanti collegamenti con la trasmissione Rai, infatti, Mauro Corona non ha mai nascosto la sua passione per la montagna ed in più occasioni lui stesso ha svelato alcune curiosità sul luogo in cui vive.

Mauro Corona è apprezzato da tantissime persone per il suo stile di comunicazione diretto e pungente, molto spontaneo e sempre sul pezzo. Come afferma lui stesso è un grande appassionato della lettura e lui stesso è un grandissimo scrittore dal grande bagaglio culturale. Ha pubblicato di recente un nuovo libro e proprio in questi giorni è in “tour” per raccontare del suo ultimo scritto.

Ma se siete su questa pagina è perché molto probabilmente siete curiosi di scoprire dove abita Mauro Corona e com’è fatta la sua abitazione. Vediamo dunque di scoprire la sua splendida dimora sperduta sulle montagne italiane.

La casa di Mauro Corona: dove vive l’opinionista

Come anticipato in televisione dallo stesso Corona, l’opinionista da diversi anni vive in una località lontana dalle principali città italiane, come affermato in alcune occasioni, infatti, Mauro Corona predilige la calma e la tranquillità della montagna al caos urbano. Spesso in trasmissione lo abbiamo visto in collegamento video dalla sua abitazione ma dall’inquadratura sono pochi i dettagli che emergono della sua abitazione.

Mauro Corona abita ad Erto, una piccola località sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Oltre ad essere un grande opinionista tv e scrittore, infatti, Corona è anche un alpinista ed è un grande appassionato di montagna e delle Dolomiti in particolare. La frazione in cui abita il personaggio tv è purtroppo nota per un disastro che si verificò nel 1963 quando persero la vita numerose persone. Erto è un piccolo paesino di circa 300 abitanti e qui il dialetto delle perone è molto marcato, una via di mezzo tra ladino e friulano.

Essendo una persona molto riservata Mauro Corona non ha mai pubblicato sui social o mostrato in televisione foto o dettagli della sua abitazione, quello che sappiamo è che è molto affezionato al suo studio ed infatti anche quando si collegava con Cartabianca su Rai3 tendeva a mostrarsi sempre nella stessa stanza. Non è chiaro se passerà anche lui a Mediaset, sarà curioso vedere se Mauro Corona si trasferirà a Roma per intervenire da Bianca Berlinguer in studio o se proseguirà i suoi collegamenti in video da casa sua.