In occasione della terza giornata del torneo 6 Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma è stato presentato lo spot “Valigia di Salvataggio. Per non tornare indietro”, realizzato da Salvamamme, Fiamme Oro Rugby e Roma BPA e prodotto da Alveare.

Protagonisti dello spot a favore del progetto, ideato e realizzato dall’Associazione Presieduta da Grazia Passeri che da anni dona centinaia di trolley a donne in fuga che rischiano la vita, gli atleti delle Fiamme Oro e della Nazionale Italiana Rugby.

L’Associazione Salvammamme, oltre all’immediato sostegno materiale offre anche vitali informazioni salvavita come la chiamata al 1522 e le consulenze che avvocati e psicologhe sono in grado di fornire con immediatezza.

Nel video, interpretato dagli atleti Niccolo Cannone (seconda linea), Federico Zani (tallonatore), Giosue Zilocchi (pilone) Antonio Rizzi (apertura), s’incrociano due storie, all’apparenza diverse, ma con molti aspetti in comune: la corsa, la fatica, la meta… che in questo caso, però, non è un luogo del campo, ma è portare un sostegno ad una donna che sceglie con coraggio di dire no alla violenza: una valigia, un aiuto immediato per ricominciare la vita e un abbraccio: “Per non tornare indietro”.

Un rapporto consolidato quello tra Salvamamme, Polizia di Stato e Fiamme Oro Rugby, che con protocolli firmati a partire dal 2015, contribuiscono alla realizzazione del progetto e promuovono la prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado.

Katia Pacelli, Direttore Generale di Salvamamme, ha espresso grande ringraziamento alla Polizia di Stato e alle Fiamme Oro Rugby per il costante sostegno alle attività sociali e di solidarietà, alla Federazione Italiana Rugby per la sensibilità dimostrata, e ad Alveare Cinema per aver messo a disposizione la propria professionalità gratuitamente.

Lo spot, che è interpretato dall’attrice Monica Lugini, é diretto da Paolo Bianchini; le musiche sono del maestro Pivio, e la voce fuori campo è quella della doppiatrice Laura Boccanera.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Antonella Argenti e Antonella Olivieri della “General Jingles” che hanno curato l’edizione dello spot, di Graziano Giordani per la color correction e dei ragazzi del vivaio di Alveare Cinema, Francesca Faraglia, Alberto Greggi, Alessandro Del Bravo, Martina Di Bona.

