WineSummer Hits #26 – SIDDÙRA, SPÈRA VERMENTINO DI GALLURA DOCG

Ultima settimana, prima delle meritate vacanze, con i consigli dei vini per l’estate de Il Profumo della Dolce Vita. WineSummerHits #26 ci porta a scoprire il vitigno a bacca bianca che parla di Sardegna, l’unico vino sardo che si può fregiare del prestigioso riconoscimento della Docg, il Vermentino di Gallura DOCG Spèra di Siddùra.

Introdotto, presumibilmente, alla fine del 1800 dalla vicina Corsica, le origini del Vermentino sono incerte, probabilmente nasce in Portogallo per poi diffondersi in Spagna, nel sud della Francia, in Corsica, e da qui, proprio in Sardegna, Liguria e Toscana.

Di certo in Gallura ha trovato le condizioni ottimali per dare il meglio di sé. I graniti galluresi come quelli presenti nei vigneti di Siddùra, ubicati in zone collinari, ricchi di scheletro e porosi, uniti al clima secco e al maestrale che soffia spesso proprio su quelle zone, trasferiscono nel Vermentino i profumi della macchia mediterranea, degli agrumi ed in genere complessità aromatica, mentre al palato morbidezza, acidità equilibrate e finali sapido.

La cantina si trova appunto in località Siddura, nei pressi del pittoresco paese medievale di Luogosanto, lungo la statale che congiunge Tempio Pausania e Palau nel nord est dell’Isola. Nasce nel 2008 grazie all’incontro tra l’imprenditore tedesco Nathan Gottesdiener, innamorato di questa parte dell’isola e Massimo Ruggero, gallurese verace, anche lui imprenditore, ed entrambi con la passione per il vino.

In un periodo in cui tutti scommettevano e investivano sul turismo costiero, loro due hanno voluto tornare alle origini dedicandosi alla terra. L’occasione è nata con un’antica proprietà agricola abbandonata e alquanto mal messa, nella vallata di Siddura, ed appena vista hanno deciso di cambiare vita!

Subito si sono messi all’opera e hanno lavorato strenuamente per esaltare le potenzialità vitivinicole di questo meraviglioso angolo della Gallura, decidendo senza esitazione di dedicare i migliori terreni dell’azienda alla coltivazione di vini di alta qualità.

Oggi Siddùra è una delle realtà vitivinicole più importanti della Sardegna che, con oltre 200 ettari di terra, di cui 40 vitati, produce circa 250.000 bottiglie l’anno: principalmente dai vitigni autoctoni più emblematici della regione, con tre espressioni di Vermentino e tre di Cannonau, ma anche un Cagnulari, un passito Moscato di Sardegna e un blend di stile internazionale, per un totale di nove etichette.

La Gallura è un triangolo di terra (proprio la parte più settentrionale dell’isola) ricco di alture e delimitato dal mare su due lati. Per questi aspetti geografici e per i caratteri etnici e antropologici dei suoi abitanti, può essere considerata un’isola nell’isola. La sua è un’antica lingua che si differenzia a tal punto dalle altre espressioni locali, tanto da poterla ritenere una variante a sé stante. E proprio tutte queste forti radici etniche ,antropologiche e linguistiche che la cantina cerca di preservare, anche solo con la scelta di nomi evocativi per i suoi vini: Spèra – Fascio di luce, Maìa – Magia, incantesimo, ed ancora Èrema – Piccola pianta, o Fòla – Favola.

Anche il nome Siddùra è volutamente rimasto invariato rispetto al nome dell’antico distretto agricolo e pastorale. Deriva dalla parola gallurese “sella di cavallo” per alludere alla conformazione delle colline che la circondano.

Circondati da boschi di sughere e lecci, macchia mediterranea e olivastri, i vigneti sono stati impiantati su suoli prevalentemente sabbiosi derivanti dal disfacimento granitico, terreni poveri che conferiscono ai vini intensa mineralità. L’altitudine sul livello del mare varia dai 200 ai 300 metri per il Vermentino, mentre i rossi sono allevati tra i 300 e 400 metri.

Basse rese e massima selezione del frutto prima dell’arrivo in cantina. Con in mente sempre il massimo rispetto della natura, in vigna hanno scelto il metodo di coltivazione integrato che comporta l’utilizzo di concimazione azotata, inerbimento controllato con leguminose, con due o tre sfalci all’anno, utilizzo di alghe, nessun utilizzo di rame.

La cantina è un piccolo gioiello di eco-sostenibilità, sono riusciti a recuperare anche le pietre dello scavo. Ben tre lati della cantina sono interrati mentre la facciata è esposta ai venti più freschi provenienti da nord, in modo da avere una temperatura costante tutto l’anno che si aggira sui 16 gradi. Come detto il vermentino è l’unico vitigno a bacca bianca allevato in Azienda, è protagonista odierna è una delle tre loro interpretazioni

SPÈRA VERMENTINO Di GALLURA DOCG

Vermentino 100%, il suo nome deriva dal Gallurese e significa “fascio di luce”, riferimento alla solarità di questo vino. Le uve vengono raccolte a mano in piccole ceste. Dopo una pressatura soffice, il mosto fermenta in vasche di acciaio inox a temperatura controllata per 12-15 giorni. La maturazione avviene sulle fecce nobili per circa tre mesi, successivamente riposa in bottiglia almeno un mese prima della messa in commercio. Il Vermentino “di una volta” in una versione più raffinata e moderna.

Già alla vista il giallo paglierino impreziosito da brillanti riflessi verdognoli preannuncia la sua freschezza. L’olfazione è fine ed intensa. Profumi delicati di fiori bianchi, richiami alla macchia mediterranea, note fruttate di agrumi. Il sorso è morbido, fresco, minerale con ottima sapidità, dal buon equilibrio gustativo e dalla piacevole persistenza finale che richiama la mandorla amara

Ideale come aperitivo, da provare come accompagnamento a delicate pietanze a base di pesce. | Per gustarlo al meglio servire ad un temperatura di 8° – 10°C in un calice con apertura media per vini bianchi leggeri o di media struttura e intensità. Un vino già pronto da bere. Al massimo un lustro la sua capacità evolutiva.

SIDDURA.COM

Crediti Fotografici: Società Agricola Siddura S.n.c.