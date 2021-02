“ Women Stories “ un film della Iervolino Entertainment sulla parità di genere

Sta per giungere al termine la realizzazione di un progetto, tutto al femminile, che la Iervolino Entertainment sta girando in collaborazione con l’organizzazione non profit “ We do it toghether “; si tratta di un film composto da segmenti della durata di 15 minuti ciascuno dei quali gli ultimi 2 segmenti ( uno di animazione ) verranno annunciati a breve.

La pellicola si declina interamente in chiave femminile: i segmenti sono diretti da registe donne provenienti da diverse parti del mondo, girati tra Italia, India e USA, e spaziano attraverso diversi generi, dal dramma alla commedia, passando per il docudramma e l’animazione. Le interpreti, tutte donne, sono attrici di fama internazionale, tra cui la vincitrice del David di Donatello Margherita Buy, il Premio Oscar Marcia Gay Harden, la candidata al Golden Globe Eva Longoria, Cara Delevingne, Leonor Varela e Jacqueline Fernandez.