“Strike, figli di un’era sbagliata” al via le riprese nelle Marche

Condividi questo articolo:









Al via le riprese del film “Strike, figli di un’era sbagliata”, commedia amara, opera prima dei giovani autori e attori Gabriele Berti, Giovanni Nasta, Diego Tricarico. Insieme ai tre registi un cast strepitoso Massimiliano Bruno, Massimo Ceccherini, Pilar Fogliati, Matilde Gioli, Max Mazzotta, Alfonso Postiglione, Lorenzo Zurzolo.

Scritto da Gabriele Berti, Giovanni Nasta, Diego Tricarico, Gianni Corsi, STRIKE – Figli di un’era sbagliata – è una coproduzione italo-spagnola Paco Cinematografica e Neo Art Producciones realizzata con il contributo di Regione Marche – PR FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission.

Il presidente di Fondazione Marche Cultura, Avv. Andrea Agostini, ha commentato: “L’eccellente lavoro svolto con il bando a sostegno dell’audiovisivo 2023 mostra la sua importante ricaduta sul territorio. Siamo lieti di accogliere e di dare il benvenuto nelle Marche a una produzione di qualità e a un cast e a dei registi così promettenti e di livello.”

Strike: Per motivi differenti, tre ragazzi di vent’anni frequentano il Ser.D., la struttura sanitaria che accoglie tutti i tipi di dipendenti patologici: Dante è l’assistente dello psicologo, Pietro deve fare regolari controlli dopo che è stato beccato per l’ennesima volta in possesso di marijuana, mentre Tiziano sembra stia affrontando un serio percorso di riabilitazione dal consumo di crack. In una torrida estate si incontrano e fanno amicizia, cercando di lottare insieme contro le loro dipendenze.

STRIKE – Figli di un’era sbagliata – sarà un GREEN FILM