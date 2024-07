Condividi questo articolo:









I Pesci non chiudono gli occhi di Erri De Luca

diventa un Docu fiction prodotto da OH!PEN, Mad Entertainment e Jando Music in collaborazione con la Francia.

Sono appena terminate a Ischia alcune riprese del docu fiction I Pesci non chiudono gli occhi tratto dall’omonimo libro di Erri De Luca per la regia della francese Audrey Gordon. Il progetto ancora in via di sviluppo è una coproduzione OH!PEN di Paola Porrini Bisson, Mad Entertainment e Jando Music in collaborazione con la Francia.

Spiaggia d’ Ischia anni ‘60, un ragazzino di Napoli in villeggiatura e una ragazzina del nord scoprono affinità comuni e un principio di simpatia. In seguito al ferimento di lui da parte di coetanei, in loro due si precisano dei differenti sentimenti di giustizia.

La regista Audrey Gordon individua in questa storia i fondamenti dello scrittore e della persona Erri De Luca. Lo interroga e gli fa raccontare come la sua vita si sia diramata da quell'estate e da quelle prime ferite.