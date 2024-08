Venezia 81 premierà Claude Lelouch con il “Cartier Glory to the Filmmaker 2024”

Condividi questo articolo:









Claude Lelouch (Foto Carol Oriot Couraye – La Biennale)

La Biennale di Venezia e Cartier annunciano che è stato attribuito al grande regista, sceneggiatore e produttore francese Claude Lelouch (Un uomo, una donna, Una donna e una canaglia, La belle histoire) il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (28 agosto-7 settembre 2024), dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo.



La consegna del premio “Cartier Glory to the Filmmaker” a Claude Lelouch avrà luogo lunedì 2 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della proiezione Fuori Concorso del suo nuovo film, Finalement (Francia, 127’), con Kad Merad, Elsa Zylberstain, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, Barbara Pravi e Françoise Gillard.



A proposito di questo riconoscimento, il Direttore della Mostra Alberto Barbera afferma: «Claude Lelouch è uno dei maggiori autori del cinema francese, interprete eccellente della sua “qualità” ancorché estraneo alle sue principali correnti, e molto prolifico, avendo diretto oltre sessanta lungometraggi. Cinefilo precoce, autore di corti e video musicali, direttore della fotografia, sceneggiatore, attore e produttore, raggiunge il successo internazionale nel 1966 con il film Un uomo, una donna (Un homme et une femme) vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes e di due Premi Oscar nel 1967, come miglior film straniero e per la migliore sceneggiatura originale. La colonna sonora di Francis Lai diventa refrain leggendario di un’epoca, e Lelouch riesce a segnare in modo indelebile il cinema del suo tempo, soprattutto incontrando il gusto e il favore del pubblico. Autore anomalo e inclassificabile, predilige la contaminazione dei generi (drammi, commedie, polizieschi, film d’avventura e western, fantascienza e musical, film di guerra e d’ambientazione storica), le cui convenzioni non esita a scompaginare ricorrendo a strutture narrative e temporali irrituali. Restano indimenticabili alcuni suoi successi come L’avventura è l’avventura (L’aventure, c’est l’aventure, 1972), Una donna e una canaglia (La bonne année, 1973), Una vita non basta (Itinéraire d’un enfant gâté, 1988), La belle histoire (1991), modelli di un cinema stilisticamente sofisticato, sensibile ai temi melodrammatici e alla commedia corale, dalla proverbiale capacità affabulatoria. E tecnicamente all’avanguardia: il cortometraggio L’appuntamento (C’etait un rendez-vous, 1976), 9 minuti di piano sequenza in steadicam sfrecciando su una Mercedes per Parigi, resta un punto di riferimento per chiunque abbia con la macchina da presa un rapporto “fisico”. In oltre 60 anni di attività, Claude Lelouch ha saputo creare con attori e attrici di eccezionale talento – da Anouk Aimée

a Jean-Louis Trintignant, da Françoise Fabian a Lino Ventura, da Belmondo a Fabrice Luchini – la geografia moderna di un cinema dei sentimenti».



«La carriera di Claude Lelouch assomiglia a una sinfonia eseguita nell’arco di un’intera vita. La sua filmografia si estende per oltre sessantaquattro anni, con molti film premiati, tra cui il mitico duo formato da Jean Louis Trintignant e Anouk Aimée, che incarnano per l’eternità la coppia romantica, e che hanno portato al mondo, grazie a Francis Lai, “complice” di Lelouch, una colonna sonora indimenticabile. “Chabadabada” è stata canticchiata da un’intera generazione e fa parte del mito musicale del cinema. I personaggi di Lelouch sono incredibilmente umani, le sue storie di vita rimangono impresse nella nostra mente, in particolare la sua incrollabile ossessione per le belle storie d’amore. Come farebbe l’Amore, senza Claude Lelouch, a esprimere la sua forza inarrestabile? »: queste la parole di Cyrille Vigneron, Presidente e CEO di Cartier SA



Diretto da Claude Lelouch, Finalement è prodotto da Les Films 13 e co-prodotto da France 2 Cinéma e Laurent Dassault Rond-Point, con il sostegno di Canal + e con la partecipazione di Ciné + e France Télévisions. Distribuzione francese: Metropolitan Filmexport. La sinossi così si potrebbe riassumere: in un mondo sempre più pazzo, Lino, che ha deciso di mollare tutto, si renderà conto che, alla fine (“finalement”), tutto quello che ci accade, è per il nostro bene!



(La Biennale)



Claude Lelouch – Nota biografica

Claude Lelouch è nato a Parigi il 31 ottobre 1937. Si dice spesso che sia nato con una cinepresa tra le mani. Il cinema è sempre stato per lui una storia d’amore, un elemento indissolubile dalla vita stessa. Ciò spiega la sua prolificità, frutto di un’insaziabile sete di filmare e di vivere: più di cinquantuno lungometraggi, film per la televisione, centocinquanta spot pubblicitari e scopitoni, l’antenato del videoclip. Claude Lelouch è un cineasta generoso, che ama i personaggi che crea e che vuole che siano amati dal pubblico per il quale nutre grande rispetto e al quale vuole offrire un vero spettacolo. Un cineasta popolare nel senso migliore del termine, i cui film hanno ottenuto grandi successi e riconoscimenti internazionali: Palma d’Oro a Cannes e Oscar per il miglior film straniero per Un homme et Une femme (Un uomo, una donna) nel 1966. Un regista ambizioso i cui film illustrano le più grandi passioni dell’uomo: l’infanzia, gli incontri, l’amore, l’amicizia, i rischi,

l’ingiustizia, la morte, la reincarnazione, il ritorno a casa, i viaggi… L’unione tra il grande spettacolo e il cinema intimista. Una vera passione per il cinema.



Cartier

A partire dal 2021, Cartier collabora con la Biennale di Venezia nel ruolo di main sponsor della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, contribuendo allo stesso tempo a sostenere la produzione del cinema contemporaneo.

Nell’ambito di questa collaborazione, da due anni la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e Cartier rendono omaggio a registi d’eccezione, attraverso il Cartier Glory to the Filmmaker Award, dedicato ad una personalità che abbia apportato notevoli innovazioni nell’industria del cinema contemporaneo. La cerimonia di premiazione che si svolge al Lido di Venezia rappresenta un’occasione unica per celebrare il talento, la creatività e le emozioni.

L’arte e la cultura sono sempre state intimamente legate alla storia di Cartier. Questa collaborazione con uno dei più rinomati eventi culturali a livello internazionale si basa sugli impegni duraturi della Maison, volti a preservare l’eredità culturale e a sostenere la produzione artistica contemporanea.