Flavio Insinna ritorna in TV con un nuovo game show su La7 con “Famiglie d’Italia”

Da lunedì 7 ottobre alle 18.30 arriva su La7 “Famiglie d’Italia” il nuovo game show con Flavio Insinna che segna così il suo debutto sulla tv del Gruppo Cairo.

Foto: Federico Guberti

Una grande novità per il preserale della Rete che si assicura uno dei volti più amati dal pubblico italiano e uno dei game show più popolari e imitati al mondo e una sfida per uno dei conduttori più amati dal pubblico.

Il meccanismo di gioco è semplicissimo e appassionante: nessun requisito è richiesto se non la voglia di divertirsi.

Il programma mette in gioco due famiglie composte ciascuna da 5 persone legate tra loro da relazioni di ogni tipo: sono loro le vere “Famiglie d’Italia”, le più diverse e anche le più rappresentative del nostro Paese chiamate ad indovinare le risposte più popolari degli italiani a sondaggi d’opinione su argomenti che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni. Una fotografia divertente e divertita delle “nostre” abitudini, che ne svelerà piccole e grandi manie, vizi e virtù.

In palio in ogni puntata 10.000 euro e la possibilità, per la famiglia vincitrice, di ripresentarsi a giocare la puntata successiva.

Adattamento italiano di “Family Feud”, “Famiglie d’Italia” è uno dei format più longevi della storia della televisione. Vero e proprio fenomeno di costume negli Usa, dove ha debuttato per la prima volta nel 1976, è andato in onda complessivamente in oltre 78 paesi. Solo negli Stati Uniti è attualmente in onda con l’undicesima stagione consecutiva nel prime time di ABC. Con nove adattamenti nel 2023, tra ritorni e prime assolute, è attualmente prodotto in 26 paesi.

“Famiglie d’Italia” è una produzione Fremantle Italia per La7. La regia è di Sergio Colabona e Cristian Di Mattia.