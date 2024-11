Presentata a Roma la 42 edizione del Torino Film Festival

Condividi questo articolo:









Alla presenza del Direttore del Museo Nazionale del Cinema Carlo Chatrian e di Marina Chiarelli Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, il Direttore Artistico della quarantaduesima edizione del prestigioso Torino film Festival Giulio Base ha simpaticamente descritto in una affollata conferenza stampa la consistenza e la portata dell’edizione 2024 di quello che nel 1982 nacque come Festival Internazionale Cinema Giovani

Dalla arguta e simpatica relazione del Direttore Artistico è emerso che l’edizione 2024 si presenta come una edizione “ memorabile “, con le sue seimila opere selezionate che nell’intero contesto fanno luce e danno tono ad un festival che si piazza ai primissimi posti di analoghi festival italiani facendo si che ognuno dei films in gara rappresenti non soltanto una semplice partecipazione ma un evento speciale all’interno di un evento assolutamente altrettanto speciale per partecipazioni ed ampiezza di contenuti; altro elemento caratterizzante di questa quarantaduesima edizione è identificabile nel fatto che non sono previste partecipazioni di serie tv le quali, ad onor del vero, vi sono state proposte in misura assai ridotta.

Il festival si aprirà il prossimo 22 novembre ed avrà la durata di nove giorni terminando il successivo 30 novembre e sarà caratterizzato da un forma di continuità con le precedenti edizioni, pur strizzando l’occhio alle nuove generazioni capaci di condividere l’anima della ricerca e della sperimentazione che l’ha da sempre caratterizzato.

Centoventi films che spaziano lo sguardo tra vari generi e vari stili, tutti realizzati da registi emergenti ma dotati ognuno di propria possibilità di trasmissione delle emozioni e di propria visione artistica, tutte sotto la direzione artistica di un personaggio di elevata qualità quale è Giulio Base che, avvalendosi di una squadra di selezionatori molto giovani ha messo a punto un programma ed una rete di proiezioni agile e chiara ponendo in tal modo lo spettatore in grado di avvicinarsi al uno spettacolo caratterizzato da grande accoglienza, tutto da godersi.

Molti dei titoli presentati sono in anteprima mondiale e molte le stars annunciate, con sei sezioni di programmazione ben distinte tra loro e di facile fruizione data l’elegante ed estremamente accogliente location; particolare in risalto la maggior presenza di registe donne rispetto agli uomini; la maggior presenza femminile comprende anche tre Presidenti di Giuria delle diverse sezioni del concorso: la scrittrice e sceneggiatrice Margaret Mazzantini, la regista Roberta Torre e l’attrice Michela Cescon.

Madrina di questa edizione del TFF è Cristiana Capotondi, ospite speciale della cerimonia inaugurale che si svolgerà al Teatro Regio di Torino, luogo simbolo della città (e del Teatro lirico internazionale).

L’immagine ufficiale del TFF 2024 è quella del carismatico Marlon Brando protagonista di Fronte del Porto, Ultimo Tango a Parigi e Apocalypse Now al quale è anche dedicata una retrospettiva che comprende The Men, Don Juan De Marco – Maestro d’amore ed il nuovo Waltzing with Brando.