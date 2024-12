“Questi Fantasmi!” la versione “pop” di Alessandro Gassmann convince e affascina

Condividi questo articolo:









“Questi Fantasmi” la commedia di Eduardo rivive attraverso la sapiente e sicura regia di Alessandro Gassman, rendendo ancora più attuale il testo di De Filippo, grazie anche all’inserimento di effetti speciali che si rivolge a un pubblico anche giovane: “…se i giovanissimi guarderanno la commedia di Eduardo avremo fatto un buon servizio all’autore…”, ha dichiarato il regista nel corso della conferenza stampa di presentazione. Come ogni anno la Rai propone la nuova versione di classici testi dell’autore napoletano, una collana che mette alla prova registi sempre diversi. “Questi Fantasmi”, che andrà in onda il 30 dicembre su Rai Uno in prima serata, è uno dei tanti capolavori di Eduardo acuto osservatore della società e dell’animo umano ne racconta le contraddizioni, le traversie e la capacità di adattarsi.

Pasquale Lojacono (Massimiliano Gallo) si trasferisce in un grande appartamento insieme alla moglie Maria (Anna Foglietta), in seguito ad un accordo molto particolare con il suo proprietario: in cambio della loro permanenza gratuita nell’immobile, Pasquale dovrà sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi. Il protagonista diventa il destinatario di regolari somme di denaro elargite da spiriti misteriosi, che ritiene essere particolarmente generosi e solidali. Col passare del tempo, però, si scopre che il responsabile della sua fortuna non è un fantasma ma l’amante di Maria, Alfredo, che vorrebbe metterlo a tacere e pianificare con lei una fuga. A questo singolare triangolo amoroso si aggiungono il portiere Raffaele con la sorella Carmela e la famiglia dell’amante. Ciascuno, a suo modo, sfrutta la nota leggenda sotto lo sguardo ironico e critico del professor Santanna che, dalla finestra dell’appartamento di fronte, osserva e commenta con Pasquale gli inspiegabili avvenimenti.

Nella versione per la Tv di Alessandro Gassman e del cast perfettamente inserito nella sceneggiatura, c’è un accento particolare e moderno sulla fragilità dei protagonisti. Le lacrime di Lojacono e il tormento interiore di Maria , divisa tra il desiderio di una vita migliore e l’affetto per il marito. In un’atmosfera apparentemente cupa, spicca la comicità di alcune scene con il portiere Raffaele, interpretato da Maurizio Casagrande, duetti comici alla “Totò e Peppino”. Una menzione speciale merita il perfetto napoletano usato da Anna Foglietta che, nel rivelare le sue origini partenopee ha dichiarato “sono felice quando posso recitare in napoletano, mi sento pienamente libera…”. La commedia degli equivoci è perfettamente rappresentata nella nuova versione di Questi Fantasmi che resta un capolavoro di modernità, reso contemporaneo proprio dai “fantasmi” che da sempre vivono nel modo, per chi ci crede e anche per chi non vuole credere, al motto di “non è vero ma ci credo!”.