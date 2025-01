“Itaca. Il ritorno” al cinema dal 30 gennaio (trailer)

Condividi questo articolo:









Da oggi disponibile il trailer di Itaca. Il Ritorno di Uberto Pasolini con protagonisti Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Marwan Kenzari con Claudio Santamaria e con Ángela Molina.

Il film, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma,è una coproduzione Italia, Grecia, Regno Unito, Francia, è prodotto da Picomedia con Rai Cinema, Heretic, Ithaca Films, Kabo Films, Marvelous Productions, in coproduzione con Greek Film Centre e ERT SA,in associazione con The UK Global Screen Fund.

Itaca. Il Ritorno uscirà nelle sale il 30 gennaio distribuito da 01 Distribution.

SINOSSI: Un’Odissea dello spirito, senza viaggi, senza mostri, senza dei. Solo un uomo sfinito che torna a casa dopo anni di lontananza, una moglie tenace che lotta per mantenere la fede in un suo inatteso ritorno e il viaggio di un figlio verso l’età adulta, diviso tra l’amore per sua madre e il peso del mito di suo padre. Una famiglia separata dal tempo e dalla guerra, riunita dall’amore, dal senso di colpa e dalla violenza.