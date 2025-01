Mina Settembre 3, su Rai Uno dal 12 gennaio i 12 nuovi episodi con Serena Rossi e Giuseppe Zeno

Condividi questo articolo:









Mina Settembre 3, serie tv in dodici episodi da 50’, diretti da Tiziana Aristarco, è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

È passato un anno dall’ultima volta che abbiamo visto Mina, zia Rosa e Viola cucinare insieme nell’appartamento di Olga.

Da quel momento, ne sono cambiate di cose: innanzitutto, Olga ha perso la sua battaglia contro la malattia, e così le tre si sono trasferite in un nuovo appartamento per ripartire dopo quel grave lutto. Mina ha ottenuto l’affido di Viola, e nel frattempo ha un rapporto stabile, seppur a distanza, con Domenico che si è momentaneamente trasferito a Barcellona.

Tutto sembra andare per il meglio, soprattutto quando Domenico, all’improvviso, ha la possibilità di tornare a Napoli prima del previsto. È però in quello stesso frangente che Viola trova accidentalmente il fascicolo relativo alle sue origini attraverso il quale scopre nome e indirizzo di Simona, la madre naturale. Spinta dalla curiosità e dal desiderio di conoscerla, decide di avvicinarsi a lei in segreto, rischiando di mettere in crisi il delicato equilibrio che Mina e Domenico stanno cercando di costruire come famiglia.

Nel frattempo al consultorio c’è tanto lavoro da fare e Mina ha deciso di prendere un’assistente. La nuova arrivata si chiama Fiore, è giovane e impulsiva ma Mina vede subito in lei una giovane sé stessa a cui insegnare i segreti del mestiere. Riuscirà Fiore a sostenere la vita da assistente sociale o si lascerà tentare dalla sicurezza che le offre il lavoro da ricercatrice?

In questa stagione, Mina dovrà affrontar, insieme a Domenico e Viola, il difficile percorso per diventare una famiglia, mentre il destino, come al solito, le riserverà non pochi colpi di scena…

Liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, in questa nuova stagione scritta da Fabrizio Cestaro e Fabrizia Midulla con Costanza Durante, Paolo Piccirillo, Simona Giordano, Gaia Rispoli, ritorna l’indomita assistente sociale che abbiamo imparato ad amare nelle stagioni precedenti.

Al fianco di Serena Rossi e con Giuseppe Zeno, ritroviamo Marisa Laurito, Christiane Filangieri, Ludovica Nasti, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Rosalia Porcaro, Yari Gugliucci, Michele Rosiello, ma anche due giovani new entry: Chiara Russo nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cui Mina farà da mentore e Erasmo Genzini (Jonathan) che metterà in crisi il suo cuore, Leandro Ianniello (Eddy), Lorenzo Lancellotti (Andrea).