24 settembre 2020: inizia a Roma il I° Silent Rome Festival, un festival multidisciplinare completamente “ in audio “

Villa Farinacci, nel cuore del Quartiere romano di Casal dè Pazzi, ospiterà dal 24 al 27 settembre il Silent Rome Festival il primo festival multidisciplinare completamente “Silent” della capitale, un progetto di Roerso Mondo Associazione Culturale in partnership con il RIFF – Rome Independent Film Festival e EIKON Associazione Culturale.

Si tratterà di un format culturale innovativo che prevede l’utilizzo delle wifi headphones rivelatosi un efficace strumento di aggregazione capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e a basso impatto ambientale all’interno del quale lo spettatore sarà il vero protagonista di quest’esperienza: libero di muoversi nello spazio, sceglierà direttamente dalla cuffia wifi cosa e dove ascoltare, andando alla scoperta delle tante attività proposte durante il Festival.

Grazie all’uso della tecnologia wifi headphones potranno coesistere, infatti, fino a 3 eventi contemporaneamente nel totale rispetto dei partecipanti e delle norme anti-Covid.

Tutti gli eventi saranno gratuiti previa prenotazione al numero +39 3314959256, i posti disponibili sono limitati.

L’organizzazione del Silent Rome Festival coinvolgerà quattro “sezioni” e format che si suseguiranno nel corso delle giornate, dalle 17.30 alle 24.00 con proiezioni cinematografiche, attività per bambini e ragazzi, presentazione di libri, live music e fruizione di contenuti audio (audiodoc e playlist musicali), per raggiungere e coinvolgere un pubblico eterogeneo e trasversale per età, provenienza e cultura: dai giovani alle famiglie, dai bambini agli anziani.

Altra caratteristica della manifestazione sarà il basso impatto ambientale ed acustico, anche in relazione al prevedibile alto numero di partecipanti: gli eventi prevedono degli allestimenti leggeri e facilmente trasportabili, ma di grande effetto, e incentrati sull’utilizzo di strumentazione ad alta innovazione ed efficienza energetica.

Prevista anche una KIDS AREA consistente in uno spazio dedicato ai più piccoli, dai 3 ai 12 anni, che potranno fruire di brevi spettacoli originali, a ripetizione. Nella kids area si alterneranno letture animate create per un ascolto sonoro immersivo (le cosiddette Silent Tales) e animazione culturale e musicale di stampo buskers. Ad arricchire la proposta laboratori e altre attività ricreative e culturali dedicate ai più piccoli.

E’ stato anche previsto un BOOK CORNER per la presentazione di un romanzo edito inerente il macrotema affrontato nella giornata; tutte le presentazioni saranno valorizzate dalla presenza degli autori e saranno moderate da Salvatore D’Alessio di UBIK Foggia.

Inoltre un SILENT APECAR CINEMA ospiterà le proiezioni di quattro pellicole opere prime e seconde con registi e attori presenti “in sala”, saranno organizzate tramite l’utilizzo di un’Apecar che diventa per l’occasione schermo cinematografico. Grazie a questa idea innovativa gli spettatori potranno usufruire di un cinema aggregativo, inusuale e itinerante. Lo spazio “Silent Apercar Cinema” è curato dal RIFF – Rome Independent Film Festival e da EIKON Associazione Culturale.

Previsti concerti in cuffia in cui si prediligono one-man-band, one-women-band o un duo di artisti che vengono la loro ricerca musicale nella fusione del loro strumento e l’utilizzo di loopstation e synth.

La giornata finale di domenica 27 settembre sarà quasi interamente dedicata alle famiglie con un programma e attività ad hoc e ogni giorno, dalle 17.30 sarà disponibile un canale audio dedicato all’ascolto di audiodoc e audiolibri, alcuni prodotti da Roerso Mondo Associazione Culturale con gli spettatori che saranno liberi di visitare la Villa e il suo parco ascoltando i contenuti degli spettacoli.

Quattro le giornate previste per l’esecuzione dei format, ognuna con un tema principale: si inizia il 24 settembre con Lady’s Night (dedicata alle artiste ed esecutrici donne), il 25 settembre No Borders Night (dedicata alla multiculturalità), il 26 settembre Underground Raver (dedicato alla cultura underground e al tema delle periferie) e, infine, il 27 settembre Our Party (dedicato ad attività per bambini, giovani e famiglie).

Previsto per domenica 27, il laboratorio “Voci nelle storie, storie nelle voci” a cura dell’associazione Matura Infanzia realizzato da Matteo Frasca (formatore); per il Book Corner incontri con gli autori, moderati da Salvatore d’Alessio, per la presentazione dei libri: “Le Ragazze Stanno Bene” di Giulia Cuter & Giulia Perona, presenta Ilaria Gaspari, scrittrice e filosofa; “La rivoluzione dei gelsomini” di Takoua Ben Mohamed; “Remoria” di Valerio Mattioli; “Cuorebomba” di Dario Levantino; per il Silent Apecar Cinema in programma 5 pellicole opere prime e seconde vincitrici di importanti premi e festival internazionali: “Rosa” di Katjia Coljia (regista presente in sala), “Bangla” di Phaim Bhuiyan (regista presente in sala), “La Terra dell’abbastanza” dei fratelli d’Innocenzo (attori presenti in sala), e le pellicole di animazione “La Tartaruga Rossa” di Michael Dudok de Wit e “Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone (presente il regista Alessandro Rak). Ogni giornata si chiuderà con un concerto live, sul palco: la cantautrice Barbara Eramo; l’organettista Alessandro d’Alessandro; e i beat boxers Eddy Harper, Frank Venus, Adel.

Tra gli artisti invitati a questa prima edizione figurano: per la Kids Area: Silvia Pinna & Danilo Bruschetti (performers/danzatori), Ania Rizzi Bogdan (attrice), Ornella Caponero aka Hoopnotika (artista buskers), Barbara Manzato (attrice), Michele Moi (musicista), Piero Grant (attore), Hiram Meza (artista buskers), Fabio Saccomanni (artista buskers).

Ogni altra informazione è deducibile dalla consultazione del sito www.silentromefestival.it mentre il programma completo, con brevi descrizioni delle varie manifestazioni, è scaricabile dal sito http://www.storyfinders.it/web/wp-content/uploads/2020/05/SRF_Programma_24_27_Settembre2020_con-brevi-descrizioni.pdf