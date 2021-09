ANCHE A ROMA TIRA ARIA DI SAN DANIELE ( DOC!)

Farà tappa anche a Roma il tour a metà strada tra gusto e cultura organizzato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, un tour che prevede ben quattro tappe italiane a Torino, Firenze, Roma e Napoli, tutte da svolgersi in prestigiose locations storiche all’insegna della degustazione di prodotti e cibi di prima qualità Made in Italy.

La tappa romana è prevista per il 16 settembre, in una prestigiosa location storica, la stupenda Villa dei Cesari, situata all’interno del parco archeologico dell’Appia Antica, a pochi minuti dal centro di Roma e dall’Aventino, all’interno della quale saranno celebrate la ripresa delle attività e della convivialità dopo il terribile colpo inferto all’economia dal covid, per dare rilievo alla narrazione del Prosciutto di San Daniele, alle sue peculiarità e al rapporto coi milioni di consumatori in Italia e nel mondo.

I partecipanti riceveranno un cestino per due persone dentro al quale troveranno prodotti tipici del territorio, bevande e una degustazione di Prosciutto di San Daniele; ad ogni partecipante verrà assegnata una postazione personale con un plaid posizionato in modo da garantire un adeguato distanziamento interpersonale.

Scopo dell’iniziativa è quello di riprendere la narrazione e la conoscenza del Prosciutto di San Daniele, delle sue peculiarità e delle sue straordinarie qualità, una importante occasione per riprendere il contatto con i consumatori nelle occasioni di convivialità che da sempre il Prosciutto di San Daniele rappresenta.