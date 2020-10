Andrea Pirlo riceve il Tapiro d’oro: “Non ho paura di non mangiare il panettone”

QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA

ANDREA PIRLO RICEVE IL TAPIRO D’ORO

PER IL DIFFICILE AVVIO DI STAGIONE DELLA JUVENTUS: «NON HO PAURA DI NON MANGIAR IL PANETTONE»

Dopo un avvio di stagione difficile per la Juventus e la sconfitta contro il Barcellona in Champions League, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro ad Andrea Pirlo, allenatore della squadra juventina.

Intercettato a Torino e interrogato sul rischio di perdere il posto in panchina dichiara: «Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso».