“ Assassinio a Venezia “ di Kenneth Branagh dal 14 settembre al cinema

Diretto dal Premio Oscar Kenneth Branagh ed interpretato dallo stesso regista, da Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh uscirà in sala dal 14 settembre prossimo.

E’ un thriller soprannaturale basato sul romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti”, ambientato nell’inquietante Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, un terrificante mistero che vede il ritorno del celebre investigatore Hercule Poirot.

Ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale: quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.

Curiosità: il film riunisce molti dei filmmaker di Assassinio sull’Orient Express del 2017 e Assassinio sul Nilo del 2022, è diretto da Kenneth Branagh con una sceneggiatura del candidato all’Oscar® Michael Green