Bianca Belinguer su Rete 4 con “È sempre Cartabianca”: ospiti e anticipazioni martedì 5 settembre 2023

La nota giornalista lascia gli studi Rai per la diretta settimanale del Martedì su Rete 4 dallo studio 1 della Mediaset in compagnia dello scrittore Mauro Corona, debuttando con l’intervista al Presidente del M5S Giuseppe Conte.

Dopo la lettera agli autori Rai per i 34 anni di lavoro, la giornalista Bianca Berlinguer è pronta ad una nuova avventura sulle reti Mediaset. È sempre cartabianca sarà un programma di attualità e politica, pronto ad entrare nei dettagli dei racconti di ogni suo intervistato.

È sempre Cartabianca, anticipazioni Bianca Berlinguer su Rete 4

La prima puntata ospiterà Giuseppe Conte, Presidente del Movimento Cinque Stelle, che sarà subito seguito da Elly Schlein, da quest’anno Segretaria del PD, in onda Martedì 12 Settembre.

Per entrambi non mancheranno domande scomode e mirate. Al fianco di Bianca Berlinguer, il fidato Mauro Corona e gli ospiti fissi Alessandro Orsini, il sociologo professore associato all’Università di Roma Luiss e direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell’Università di Roma Tor Vergata e Andrea Scanzi, giornalista e scrittore.

Il titolo del programma fa riferimento al già noto #cartabianca, che si è concluso a Giugno 2023 su Rai 3. La giornalista ha infatti condotto da direttrice l’edizione serale del TG3 e l’approfondimento notturno Linea Notte La giornalista è anche nota per il suo libro sull’attivista Marcella Di Folco che la scelse per raccontarsi attraverso la sua penna in “Storia di Marcella che fu Marcello”. Nel 2011 vince il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo, nella sezione giornalismo.

Bianca Berlinguer sulle orme di Myrta Merlino

Più giornalismo e meno infotainment sulle reti di Piersilvio Berlusconi, che ha dichiarato più volte di voler cambiare le carte in tavola. Lo fa portando in casa propria un pubblico abituato all’informazione e provando ad interessare il target di riferimento.

Ma non è l’unica variazione importante della rete: mentre il Lunedì di Nicola Porro domina il Rete 4 con Stasera Italia, Canale 5 ottiene la presenza della nota conduttrice Myrta Merlino, anch’essa giornalista e scrittrice, che sostituisce Barba D’Urso nella trasmissione Pomeriggio Cinque, noto format di punta delle Reti Mediaset, in onda alle 16.55 tutti i giorni da Lunedì 4 Settembre.

La sfida del martedì: Bianca Berlinguer vs Manuela Moreno

Manuela Moreno, che ha condotto il programma Filo Rosso per tutta l’estate, si prepara a prolungare il format vincente per le prossime settimane.

Il motivo? La sfida contro Bianca Berlinguer. Una sfida di ascolti che porta Fuori dal coro di Mario Giordano, appuntamento fisso del martedì, ad essere spostato al mercoledì, lasciando che lo scontro tra le due leonesse della TV italiana si svolga tra le giornaliste Bianca Berlinguer e Manuela Moreno. Che la “lotta di ascolti” abbia inizio!