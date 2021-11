Caterina Caselli si svela parlando della sua passione per la musica

E’ in arrivo nelle sale italiane il documentario di Renato De Maria, già presentato alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma “ Caterina Caselli – una vita, cento vite “, il racconto in prima persona di Caterina Caselli che si svela in un dialogo intenso e serrato tratteggiando la figura di una donna che ha fatto della sua passione per la musica la vocazione di un’intera vita.

Alternando aneddoti intimi a testimonianze pubbliche, ne emerge il ritratto di una donna che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato, attraverso un percorso esistenziale coraggioso, controcorrente, e una vita che non sempre è stata facile: da artista rivoluzionaria negli anni ’60 a imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo.

Moltissimi i nomi citati nel documentario che sarà nelle sale italiane soltanto per tre giorni, il 13, 14 e 15 dicembre prossimi a cura di Nexo Digital con i media partner Radio Capital e MYmovies.it.: da Andrea Bocelli a Elisa, da I Negramaro ad Ennio Morricone oltre alle straordinarie partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi, Filippo Sugar.

Il cospicuo materiale di repertorio e di canzoni che fa da corredo al film rende il documentario un vero e proprio sguardo da una finestra sul mondo della cultura italiana, dagli anni della Beat generation ad oggi.

Il prossimo 26 novembre, invece,uscirà una raccolta, “100 minuti per te” (Sugar) che contiene i brani più noti dell’artista, tra cui “Nessuno mi può giudicare”, “Perdono”, “Insieme a te non ci sto più”, e altri gioielli nascosti del suo repertorio.

La raccolta è acquistabile in diversi formati, tra cui un doppio CD, un triplo LP ed una speciale deluxe box in edizione limitata, con contenuti inediti e l’esclusivo 45 giri di “Nessuno mi può giudicare”.