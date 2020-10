Dietro la Macchina dei Sogni-L’Industria e i Mestieri del Cinema: iscrizioni fino al 16 ottobre

Dietro la Macchina dei Sogni-L’Industria e i Mestieri del Cinema: Il progetto ANICA per svelare agli studenti i numerosi mestieri del cinema e orientarli verso nuove professioni e percorsi di formazione

Iscrizioni aperte fino al 16 ottobre 2020 per la seconda edizione della rassegna che si svolgerà nella cornice di quattro nuove città e coinvolgerà attivamente gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio

Sono aperte le iscrizioni, con scadenza per il 16 ottobre, alla seconda edizione di “Dentro la macchina dei sogni – L’industria e i mestieri del cinema”, rassegna cinematografica “itinerante” che coinvolge gli studenti degli istituti scolastici di diverse città italiane, con l’intento di scoprire ed approfondire i mestieri e le professioni di tutti coloro che operano “dietro la macchina da presa” e che rappresentano il cuore dell’industria cinematografica. Un progetto che cerca in primo luogo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e orientarsi verso nuovi percorsi di formazione.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è ideata da ANICA ed è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e MI all’interno del bando “Buone Pratiche, Rassegne, Festival” 2019, con la partnership di Sardegna Film Commission, e la collaborazione di Campania Film Commission e Women in Film Television & Media Italia. Il progetto è rivolto al corpo docente e agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado, non specificamente di indirizzo audiovisivo, delle città metropolitane di Brindisi, Cagliari, Reggio Calabria e Salerno.

L’obiettivo della rassegna è quello far conoscere l’industria cinematografica, il suo sistema organizzativo e le sue potenzialità occupazionali. Nella nuova edizione, gli studenti e i docenti saranno coinvolti attivamente in tutte le fasi del progetto, sin dalla fase preliminare: potranno infatti scegliere il film, tra una rosa di titoli proposta, che sarà poi proiettato.

Due le giornate dedicate all’iniziativa, in orario scolastico: nella prima ci sarà la visione del film, nella seconda invece l’approfondimento di alcune aree di interesse tra: sviluppo e sceneggiatura, produzione, post-produzione, distribuzione e marketing. La lezione sarà direttamente tenuta dai professionisti che hanno lavorato al film oggetto di studio, con i quali gli studenti avranno la possibilità di avere un contatto diretto, chiarire dubbi e curiosità, ascoltare esperienze e percorsi di formazione.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno si rinnova la volontà di valorizzare il ruolo delle professioniste tra le figure tecniche, che illustreranno le opportunità di accesso paritario al mondo del cinema e, più in generale, dell’audiovisivo. La seconda edizione inoltre conferma l’attenzione dell’Associazione verso gli studenti con disabilità uditive e visive, garantendo l’accessibilità alle proiezioni; in particolare, gli studenti con disabilità uditive saranno coinvolti in un’iniziativa di approfondimento con i professionisti del settore.

Le attività si svolgeranno, laddove sarà possibile, in sale cinematografiche che potranno ospitare in sicurezza gli studenti, nelle città di Brindisi, Cagliari, Reggio Calabria e Salerno. In alternativa, l’iniziativa si svolgerà online tramite piattaforme dedicate.

È possibile iscriversi fino al 16 ottobre 2020. Per informazioni ed aggiornamenti relativi all’iscrizione e alle scadenze, si invita a consultate il sito http://bit.ly/ANICADentroLaMacchinaDeiSogni

Di seguito, il calendario delle giornate con i singoli regolamenti:

Cagliari: 15 e 16 dicembre 2020 – Regolamento

Reggio Calabria: 2 e 3 febbraio 2021- Regolamento

Brindisi: 2 e 3 marzo 2021- Regolamento

Salerno: 23 e 24 marzo 2021- Regolamento