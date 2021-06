Esclusiva-Beatrice Pezzini: “La mia musica in giro per il mondo”

In esclusiva per il lettori de “IlProfumodelladolcevita”, abbiamo incontrato l’artista Beatrice Pezzini.

Nata il 18 febbraio 1997, studia canto dall’età di 6 anni. La sua attuale insegnante è Elena Cipriani, frequenta il Conservatorio di Mantova in Canto jazz con l’insegnante Lorena Fontana.

Ha studiato con diversi insegnanti, vocal coach e direttori artistici nel corso della sua carriera artistica come Marco Vito (Vocal coach e Direttore D’orchestra di Amici) Leonardo De Amicis (direttore d’orchestra) Valentina Ducros (vocal coach) Valeriano Chiaravalle (direttore d’orchestra), Luca Colombo (chitarrista), Steve Luchi (batterista di J-Ax)

Dall’età di 10 anni lavora per diverse produzioni discografiche delle Edizioni Paoline Editoriali Audiovisivi – ROMA (Musical, Teatro – musica, educazione-scuola e ricorrenze), con il Discografico Renato Giorgi.

Con lei abbiamo parlato del suo amore per la musica e del suo ultimo progetto discografico: “Il miracolo del sole”

Prima di questa intervista, ho ascoltato un pò di brani tuoi. Mi sembra di riascoltare la voce di Whitney Houston, complimenti…

“Questo è un grande complimento, ma addiritttura avvicinare la mia voce ad una grande della musica mondiale, mi sembra eccessivo. Comunque accetto il complimento e lo prendo come un augurio”

Sei giovanissima, ma già con un buon curriculum alle spalle: quanto è importante studiare ogni giorno per migliorare la propria voce ?

“Studiare è fondamentale per migliorarsi sempre. In questo momento vedo molti improvvisati anche in Tv, che cantano senza mai aver studiato. Va anche bene tutto questo, ma devono migliorarsi e capire che il canto è una disciplina importante e non va improvvisata assolutamente se si vogliono raggiungere traguardi importanti”

In Tv hai cantato e conosciuto personaggi del calibro di Albano, J-Ax, Francesco Renga: raccontaci le tue esperienze con questi grandi artisti…

“Albano è un grande papà, ha una voce straordinaria ed anche quando mi incontrava nei camerini mi dava la spinta giusta per il futuro. Lo ringrazierò sempre. Renga è un fenomeno, ma ho avuto più rapporti lavorativi con J-Ax. Ha tanto carattere ed è onesto: se lui sbaglia te lo dice, se tu sbagli non ha peli sulla lingua. Mi diceva che dovevo sempre sorridere davanti alla telecamera, all’inizio non capivo, poi mi ha dato i consigli giusti anche sotto questo aspetto”

Parliamo del tuo ultimo progetto: “Il miracolo del sole”. Una canzone che è un inno o meglio una preghiera ed una speranza per un futuro migliore ?

“Tutti noi abbiamo vissuto un 2020 pazzesco. Si, la canzone è un inno, o meglio, una speranza, affinchè tutto possa tornare come prima. La pandemia, ha bloccato tutti noi. E questa canzone, non è altro che una grande preghiera. Vogliamo vivere e lo vogliamo fare in maniera serena. Ringrazio il maestro Giancarlo Prandelli per avermi dato una grande speranza con questa canzone”

Massimiliano Alvino

